El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Veracruz a las 06.03 horas este viernes, 5 de junio de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 17 km al sur de J Rodríguez Clara, con una profundidad de 114.2 kilómetros, latitud de 17.837° y una longitud de -95.4°.

Se registra terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en veracruz (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, ante un sismo, la población debe conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Si está en la calle, apártese de fachadas, postes y cables.

Tras el movimiento, se recomienda evacuar por rutas señalizadas sin correr, cortar gas y electricidad solo si es seguro y reunirse en puntos de encuentro. Siga información oficial, evite difundir rumores y atienda a personas vulnerables; tenga a la mano su mochila de emergencia.