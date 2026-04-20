La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica que determina que los adultos mayores recibirán un ajuste en sus pensiones de acuerdo con la inflación. Esta disposición beneficiará a numerosos jubilados, quienes verán un aumento en el monto de su pensión. En 2024, el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pensión por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) experimentará un incremento en sus pagos. Esta resolución, que proviene del expediente número 157/2024, beneficiará a los jubilados bajo la Ley 73 del IMSS, es decir, aquellos que iniciaron su cotización antes de 1997. Este cambio se fundamenta en una decisión orientada a ajustar el cálculo de las pensiones mencionadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Aunque la Ley 73 fue reemplazada por la Ley del 97, la Suprema Corte precisó que los criterios de cálculo debían ser armonizados para asegurar que los ingresos preservaran el poder adquisitivo de los jubilados, evitando así que se devaluaran con la inflación. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) constituye un indicador económico que evalúa la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en México a lo largo del tiempo. Su cálculo se fundamenta en la comparación del precio total de una canasta de productos con un período base y se lleva a cabo mediante el seguimiento de los precios de miles de artículos en diversas ciudades y tipos de establecimientos. El Régimen 73 del IMSS corresponde a un esquema de pensiones dirigido a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Este modelo se fundamenta en la acumulación de semanas cotizadas, lo que permite acceder a una pensión siempre que se cumplan determinados requisitos. Si a lo largo de la vida laboral estuviste afiliado al IMSS, es importante que determines a qué régimen de pensión perteneces antes de iniciar el trámite de retiro. Las condiciones cambian según se trate de la Ley 73 o la Ley 97, por lo que contar con esta información te ayudará a evitar complicaciones durante el proceso y a planear mejor tu futuro.