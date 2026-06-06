El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 5.2 ocasionado en Guerrero a las 20.55 horas este viernes, 5 de junio de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 27 km al suroeste de Ometepec, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 16.6° y una longitud de -98.641°.

Terremoto de magnitud 5.2 en la escala de richter sacude guerrero (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, ante un sismo, la población debe conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Si está en la calle, apártese de fachadas, postes y cables.

Tras el movimiento, se recomienda evacuar por rutas señalizadas sin correr, cortar gas y electricidad solo si es seguro y reunirse en puntos de encuentro. Siga información oficial, evite difundir rumores y atienda a personas vulnerables; tenga a la mano su mochila de emergencia.