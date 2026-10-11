Desde el 6 de octubre de 2026, el IMSS deberá depositar los subsidios por incapacidad en una cuenta bancaria cuando alcancen ciertos montos, establecidos según el tipo de prestación.

A partir del 6 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó nuevos criterios para cobrar los subsidios incapacidad temporal. Con esta disposición, las prestaciones que alcancen determinados montos deberán depositarse en una cuenta bancaria del beneficiario , sin que esto implique cambios en los porcentajes ni en los requisitos para recibirlas.

La medida fue publicada por el Instituto el 5 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de ser aprobada por su Consejo Técnico en una sesión extraordinaria que se realizó el 2 de septiembre. El acuerdo forma parte del Programa de Mejora para el Pago de Subsidios, enfocado en ampliar el uso de transferencias bancarias para entregar estos recursos.

La medida busca extender el uso de transferencias electrónicas para los pagos por enfermedad general, riesgos de trabajo y maternidad.

Los nuevos criterios establecen los importes a partir de los cuales el depósito bancario será obligatorio. En cambio, para los subsidios que no alcancen esos límites, el registro de una cuenta continuará siendo voluntario.

¿Cuáles son los montos de incapacidad del IMSS que deberán pagarse por depósito bancario?

El IMSS determinó tres escenarios, de acuerdo con el tipo de incapacidad. Cuando el subsidio llegue al monto establecido para cada categoría, el pago deberá realizarse mediante una cuenta bancaria registrada por la persona asegurada.

Las cantidades fijadas son las siguientes:

Enfermedad general: 2,835.36 pesos, equivalentes a nueve salarios mínimos de 315.04 pesos.

Riesgos de trabajo: 5,040.64 pesos, correspondientes a 16 salarios mínimos.

Certificado único de incapacidad por maternidad: 31,188.96 pesos, equivalentes a 99 salarios mínimos.

Estos importes no representan nuevos apoyos económicos ni garantizan que los asegurados recibirán esas cantidades. Se trata de límites que determinan cuándo el depósito en una cuenta bancaria deja de ser opcional y se convierte en obligatorio.

¿Cómo registrar una cuenta CLABE para recibir el subsidio por incapacidad del IMSS?

Las personas aseguradas pueden registrar sus datos bancarios, modificarlos o solicitar su baja mediante los servicios digitales del Instituto.

Para recibir los pagos por transferencia, la cuenta debe estar a nombre de la persona beneficiaria y contar con una CLABE interbancaria de 18 dígitos.

Entre los requisitos para realizar el trámite online se encuentra disponer de una e.firma vigente. Una vez que el IMSS valide la información, podrá utilizar la cuenta registrada para depositar los subsidios correspondientes y realizar futuros pagos por incapacidad.

Cuando el importe sea inferior a los límites establecidos, el personal de Prestaciones Económicas deberá invitar a los beneficiarios a registrar una cuenta de manera voluntaria.

Además, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales deberá emitir un oficio circular con las instrucciones operativas para las áreas administrativas responsables de gestionar y pagar los subsidios.

¿Qué cambia y qué se mantiene en las incapacidades del IMSS?

La nueva disposición modifica únicamente el mecanismo mediante el cual se entregan los recursos. Las condiciones para acceder a los subsidios, sus porcentajes y la duración de las prestaciones continúan vigentes sin cambios.

Subsidios por incapacidad del IMSS

En caso de enfermedad general, este equivale al 60% del salario registrado ante el Instituto y se paga a partir del cuarto día de incapacidad, siempre que la persona asegurada reúna las semanas de cotización exigidas.

Para los riesgos de trabajo, el apoyo corresponde al 100% del salario registrado al inicio de la incapacidad. Esta prestación no requiere semanas previas de cotización y puede cubrirse desde el primer día, hasta por 52 semanas, conforme a la valoración médica.

Por su parte, el certificado único de incapacidad por maternidad contempla un subsidio equivalente al 100% del salario registrado al inicio de la semana 34 de gestación. El pago cubre los días establecidos en el certificado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la Ley del Seguro Social.