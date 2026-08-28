Oficial | El Gobierno de México retira la Pensión para Personas con Discapacidad a esta edad en todo el país. (Representación creada con IA)

El Gobierno de México confirmó qué sucede con las personas que reciben la Pensión para las Personas con Discapacidad cuando llegan a determinada edad. La modificación forma parte del esquema de los Programas para el Bienestar y establece un cambio de pensión al cumplir los 65 años.

De acuerdo con la información oficial publicada el 26 de agosto de 2026, las personas derechohabientes que llegan a esa edad dejan de estar dentro del rango de cobertura de la pensión por discapacidad y pasan a formar parte de la Pensión para las Personas Adultas Mayores, previa validación de su registro.

Este cambio no significa que la persona quede sin apoyo económico. El Gobierno establece que la incorporación al nuevo programa se realiza automáticamente, en el bimestre en que la persona sea incorporada al nuevo padrón.

Atención: qué pasa con la Pensión para Personas con Discapacidad al cumplir 65 años

La Pensión para las Personas con Discapacidad contempla a personas con discapacidad permanente dentro de los rangos de edad establecidos por el programa. Para las personas adultas que cumplen con los criterios de cobertura, el beneficio se mantiene hasta un día antes de cumplir los 65 años.

Al llegar a los 65 años, la persona derechohabiente deja de encontrarse dentro del rango de edad de esta pensión. Luego de la validación correspondiente, su registro es incorporado automáticamente al padrón de la Pensión para las Personas Adultas Mayores.

Cuándo se realiza el cambio de pensión

El cambio no requiere que la persona comience nuevamente todo el proceso para solicitar el apoyo. Según la información oficial, la incorporación a la Pensión para las Personas Adultas Mayores se realiza automáticamente, previa validación del registro.

La incorporación ocurre en el bimestre en que la persona es integrada al nuevo padrón. De esta manera, el cambio entre ambos programas se encuentra contemplado dentro del funcionamiento de las pensiones de Bienestar.

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Cuánto paga cada pensión durante 2026

Durante 2026, la Pensión para las Personas con Discapacidad entrega un apoyo de 3.300 pesos bimestrales, depositado de manera directa y sin intermediarios.

Una vez que la persona cumple los 65 años y es incorporada al padrón de la Pensión para las Personas Adultas Mayores, el monto correspondiente durante 2026 es de 6.400 pesos bimestrales.

Cómo funciona la cobertura de la Pensión para Personas con Discapacidad antes de los 65 años

La cobertura de la pensión por discapacidad no es idéntica en todas las entidades del país. Antes de cumplir los 65 años, las condiciones dependen del lugar de residencia y de los convenios de universalización establecidos por el programa.

En las 24 entidades que cuentan con convenio de universalización, la pensión contempla a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años.

En las ocho entidades restantes, las personas de 0 a 29 años forman parte de la población objetivo independientemente de su lugar de residencia. Para quienes tienen entre 30 y 64 años, la cobertura está vinculada con determinados municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Qué deben saber los beneficiarios que cumplen 65 años

Las principales condiciones establecidas por los Programas para el Bienestar son:

Hasta los 64 años: la persona puede recibir la Pensión para las Personas con Discapacidad si cumple con los criterios de cobertura del programa.

Al cumplir 65 años: deja de estar dentro del rango de edad de la pensión por discapacidad.

Cambio de programa: previa validación del registro, pasa automáticamente al padrón de la Pensión para las Personas Adultas Mayores.