Durante muchos años, Sanborns no solo funcionó como tienda o restaurante, sino como un espacio habitual en la vida diaria de millones de mexicanos. Ya fuera para desayunar en familia, comprar libros o adquirir algún regalo, varias de sus sucursales se volvieron puntos icónicos dentro de la Ciudad de México. Por ello, el cierre de las tiendas en la capital del país generó dudas sobre el futuro de la cadena propiedad de Carlos Slim Helú. No obstante, se trataría de una estrategia de reestructuración orientada a modernizar su funcionamiento y no de una medida definitiva en términos de negocios. Conoce los detalles de la medida del multimillonario mexicano y mantente al tanto de las novedades. En los últimos años, la empresa disminuyó de su presencia física, especialmente en la CDMX. Entre 2023 y 2024 se concretó el cierre de varias sucursales tradicionales, así como de algunos formatos como Sanborns Café y Home & Fashion. Esta decisión se da en un contexto donde el comercio minorista enfrenta cambios importantes: En lugar de priorizar la expansión, la firma busca conservar únicamente las tiendas más rentables y competitivas. Así es como la compañía se replantea su modelo de negocio. Entre los establecimientos más conocidos que dejaron de operar se encuentran: Muchas de estas sucursales tenían una larga trayectoria y eran referentes en la ciudad, aunque las zonas donde se ubicaban también han cambiado en términos de movilidad y actividad comercial. El factor económico es clave. De acuerdo con versiones atribuidas a Carlos Slim, algunos arrendadores incrementaron de forma significativa las rentas, lo que volvió costoso mantener ciertas ubicaciones. A esto se suman otros elementos: Pese a los cierres, Sanborns no desaparecerá. La estrategia contempla la apertura de nuevas tiendas, pero con formatos más pequeños, eficientes y adaptados a las dinámicas actuales del mercado.