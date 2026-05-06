Millones de trabajadores mexicanos enfrentan este año un cambio concreto en las reglas de su retiro. Quienes cotizan bajo el régimen de la Ley 97, es decir, quienes ingresaron al sistema a partir del 1 de julio de 1997, deben saber que en 2026 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exige un mínimo de 875 semanas cotizadas para acceder a una pensión. Este requisito seguirá subiendo cada año hasta llegar a las 1,000 semanas en 2031, por lo que el tiempo de planificación es clave. Además de las semanas, la edad define a qué modalidad puede acceder cada trabajador. La Pensión por Cesantía en Edad Avanzada requiere haber cumplido 60 años, mientras que la Pensión por Vejez exige 65. En ambos casos, el monto mensual se calcula sobre toda la trayectoria laboral del trabajador, no solo los últimos años, tomando como referencia el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Quienes lleguen a la edad de retiro sin completar las 875 semanas requeridas no podrán acceder a ninguna pensión mensual. En ese caso, el IMSS emite una Negativa de Pensión y entrega en una sola exhibición el saldo total acumulado en la cuenta Afore, cerrando la relación con el sistema sin derecho a pagos periódicos. El sistema ofrece tres modalidades de retiro: Esta última opción también protege a los familiares del trabajador. En caso de fallecimiento, los recursos acumulados se destinan a contratar seguros de sobrevivencia para beneficiarios por viudez, orfandad o ascendencia, extendiendo la cobertura más allá del titular. Los pagos de la Pensión Garantizada este año oscilan entre 3,540.56 pesos mensuales para quien se retira a los 60 años con el mínimo de 875 semanas, y 11,128.01 pesos mensuales para quienes tienen 65 años o más y superan las 1,125 semanas cotizadas. Estos montos no son permanentes ya que se actualizan cada febrero conforme a la inflación para mantener el poder adquisitivo del pensionado a lo largo del tiempo.