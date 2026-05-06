La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.66 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 6 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.6% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana el Dólar canadiense cayó -1.27% y en el último año acumula -6.28%, señalando una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó alzas y bajas, con dos rachas de dos subidas y un tramo de dos caídas; el balance fue prácticamente neutro y la última jornada terminó a la baja. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 12.02%, es mayor que la volatilidad anual del 8.11%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia a la baja, marcada por un dato de -1 negativo en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda ha perdido valor frente a otras divisas en los últimos días. El análisis de esta tendencia sugiere que los factores económicos actuales, como la fluctuación en los precios de las materias primas y las políticas monetarias, podrían estar afectando negativamente la confianza en el Dólar canadiense. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.