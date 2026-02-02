Carlos Slim, catalogado entre los 20 hombres más ricos del continente, está abriendo las puertas de una de sus empresas más emblemáticas para ofrecer empleo remunerado a ciudadanos de México. A través de Sanborns, su reconocida cadena de restaurantes que fue parte del paisaje comercial del país durante décadas, se están generando nuevas plazas laborales con salario asegurado.

Sin embargo, no cualquier persona podrá acceder a estos empleos. La condición principal es clara y específica: los interesados deben tener disponibilidad para trabajar en la zona sur de la Ciudad de México, particularmente en el área de Coyoacán, una de las delegaciones más tradicionales y visitadas de la capital.

El proceso de selección se realizó en un módulo especial de Sanborns en Santa Úrsula Coapa, donde los aspirantes entregaron su solicitud de empleo, currículum, identificación oficial y CURP. Fuente: Shutterstock

Los puestos disponibles cubren diferentes áreas del restaurante

La oferta laboral de Sanborns abarca múltiples posiciones dentro de la operación diaria del establecimiento, lo que permite que personas con diferentes perfiles profesionales y niveles de experiencia puedan encontrar una vacante acorde a sus capacidades. Entre los cargos disponibles se encuentran parrilleros, quienes serán responsables de la preparación de alimentos en las áreas de cocina caliente.

También se solicitan ayudantes de cocina, personal fundamental en la cadena de producción alimentaria que apoya en la preparación de ingredientes, limpieza de áreas de trabajo y asistencia general a los cocineros principales.

Otra de las vacantes corresponde a ayudantes de meseros o garroteros, como se les conoce tradicionalmente en el sector. Estas personas se encargan del servicio al cliente, limpieza de mesas, transporte de alimentos y bebidas, y apoyo general al personal de atención a comensales. Es un puesto ideal para quienes desean iniciarse en el mundo del servicio al cliente y la hospitalidad.

Adicionalmente, se buscan operarios de mantenimiento, trabajadores técnicos responsables de garantizar que las instalaciones del establecimiento funcionen correctamente, desde sistemas eléctricos hasta plomería y reparaciones generales. Por último, también hay plazas para auxiliares en prevención de pérdidas, personal encargado de la seguridad interna del establecimiento y la vigilancia de mercancía.

Los requisitos varían según el puesto, pero en general se solicita haber concluido la educación secundaria como mínimo nivel académico. En cuanto a la experiencia laboral, algunos puestos requieren entre seis meses y un año de trabajo previo en áreas similares, mientras que otras vacantes están abiertas para personas sin experiencia previa, lo que amplía las posibilidades para jóvenes que buscan su primer empleo formal.

El proceso de reclutamiento tenía una fecha única que no podía perderse

La Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México estableció un día específico para llevar a cabo el proceso de reclutamiento presencial. Los candidatos interesados debían presentarse el 29 de enero de 2026, en un horario establecido de 10:00 a 14:00 horas, un periodo de cuatro horas durante el cual se recibirán solicitudes y se realizarán las primeras evaluaciones.

El punto de encuentro fue el módulo especial de reclutamiento de Sanborns ubicado en Diagonal Santa Úrsula sin número, en la colonia Santa Úrsula Coapa, al sur de la Ciudad de México.

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes debían presentar documentación específica e indispensable. En primer lugar, debían llevar una solicitud de empleo debidamente elaborada y llenada con información personal actualizada. También era obligatorio presentar un curriculum vitae que detalle la experiencia laboral previa, estudios realizados y habilidades relevantes para el puesto al que se aspira.

La identificación oficial vigente era otro requisito fundamental, pudiendo ser credencial para votar, pasaporte o cédula profesional. Finalmente, se solicitó la Clave Única de Registro de Población (CURP), documento que acredita la identidad y residencia del solicitante en territorio mexicano.

Los candidatos que cumplan con todos los requisitos establecidos, superen las entrevistas iniciales y sean seleccionados durante este proceso, tendrán la oportunidad de integrarse formalmente a la plantilla laboral de Sanborns. Una vez contratados, comenzarán a recibir el salario correspondiente a su puesto, además de las prestaciones de ley que corresponden a cualquier trabajador formal en México, incluyendo seguridad social, vacaciones y aguinaldo.