Durante el cierre de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.26, cifra que refleja una variación de la moneda del -1.08% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.34 pesos y un mínimo de 20.32 pesos. En la última semana, la cotización del Euro cambió un -0.55% y en el último año su variación fue de -7.41%, evidenciando una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia alcista con 7 avances y 3 retrocesos, correcciones en los días 4, 8 y 10 y cierre en caída. La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 7.7097 %, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 7.6772 %. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia negativa, con un -1 que indica un descenso en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que los inversores están enfrentando cierta incertidumbre que ha llevado a una disminución en la confianza en la moneda. La tendencia negativa puede reflejar la influencia de factores económicos globales que están afectando el desempeño del Euro, generando preocupación entre los analistas del mercado. Este comportamiento podría resultar en un mayor ajuste en las políticas monetarias de la región para estabilizar la situación. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.