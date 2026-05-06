El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima contrastante en gran parte del país para este miércoles. El reporte oficial indica que continuará la ola de calor, pero también habrá lluvias, vientos intensos e incluso posibles torbellinos en algunas zonas. Estas condiciones obligan a extremar precauciones, sobre todo en regiones donde coincidirán altas temperaturas con fenómenos meteorológicos adversos. Por ello, se recomienda mantenerse al tanto de los reportes del SMN a nivel nacional. Conoce las advertencias de las autoridades y evita inconvenientes ante la posible caída de granizo. En esta línea, ten en cuenta el listado de las zonas afectadas. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente muy caluroso a extremo en diversas entidades. Entre los puntos más destacados: A pesar del calor, el ingreso de humedad provocará precipitaciones en distintas zonas: Estas lluvias podrían acompañarse de: El viento será otro factor relevante, sobre todo en el norte: Las autoridades meteorológicas indican que estas condiciones pueden provocar caída de árboles o anuncios, tolvaneras y problemas de visibilidad en carreteras.