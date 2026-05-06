Tener pasaporte no garantiza poder viajar. En Estados Unidos, la Transportation Security Administration (TSA) está facultada para rechazar cualquier documento que no cumpla con los requisitos establecidos para abordar un vuelo, lo que puede dejar a un viajero ya sea nacional o naturalizado varado en el aeropuerto incluso si su pasaporte no está técnicamente vencido. La norma base es que el pasaporte debe estar vigente y en buen estado físico. Quedan fuera de uso aquellos que: Estas condiciones los invalidan para viajes internacionales. Tampoco se aceptan los pasaportes emitidos originalmente a menores de 16 años si el titular ya superó esa edad, aunque el documento no haya expirado formalmente. El pasaporte americano tiene una validez de diez años para mayores de 16 años, y de solo cinco años para los emitidos a menores, los cuales no pueden renovarse sino que deben reemplazarse. Un detalle que muchos viajeros pasan por alto es que varias aerolíneas y países de destino exigen que el documento tenga al menos seis meses de vigencia al momento del embarque, por lo que un pasaporte próximo a vencer puede ser rechazado incluso si todavía no expiró. Otro punto que genera confusión es la situación de los ciudadanos naturalizados: aunque tengan otra nacionalidad de origen, las normas estadounidenses les exigen presentar el pasaporte americano para ingresar o salir del país. Ignorar esta regla puede traducirse en una demora o en la imposibilidad de abordar, independientemente de qué otros documentos lleven consigo. Quienes necesiten obtener un pasaporte por primera vez o reemplazar uno que ya no aplica para renovación deben seguir un proceso presencial obligatorio. El primer paso es completar el formulario DS-11, disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado. A diferencia de la renovación, la solicitud de un nuevo pasaporte no puede realizarse en línea y requiere presentarse en persona en una agencia de pasaportes o en una oficina habilitada para el trámite. La documentación que se debe llevar incluye: También deberá abonarse el costo del trámite, que varía según el tipo de pasaporte y la modalidad de servicio elegida. Una vez iniciada la gestión, el pasaporte anterior pierde validez de inmediato, por lo que es fundamental no comenzar el proceso a último momento si hay viajes programados. La recomendación general es iniciar el trámite con varios meses de anticipación, especialmente en períodos de alta demanda como vacaciones o feriados, cuando los tiempos de entrega pueden extenderse. Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte con anticipación, verificar su estado físico y tener en cuenta la regla de los seis meses son los tres pasos básicos para evitar que un documento en apariencia válido se convierta en un obstáculo el día del viaje.