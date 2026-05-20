Contar con una vivienda representa una tranquilidad para muchas familias. Sin embargo, cuando el propietario fallece sin dejar claro quién heredará el inmueble, el proceso puede ser complicado y costoso. Por ello, el derecho sucesorio juega un papel clave para garantizar que casas, departamentos o terrenos sean transferidos de forma legal a las personas correspondientes.

Los especialistas en el tema indican que ser propietario de un inmueble no solo implica habitarlo, sino también prever su situación legal a futuro. En ese sentido, resaltan la importancia de contar con asesoría especializada en derecho inmobiliario para proteger el patrimonio familiar.

Derecho sucesorio para heredar propiedades en México

En caso de México, las reglas se encuentran en el Código Civil Federal, aunque cada entidad puede establecer disposiciones adicionales. Dichas normas determinan quiénes pueden heredar, cómo se distribuyen los bienes y qué sucede con las deudas de la persona fallecida.

¿Qué es el derecho sucesorio?

El derecho sucesorio es la rama jurídica que se encarga de regular la transmisión del patrimonio de una persona después de su muerte. Esto incluye:

Propiedades

Bienes materiales

Derechos y obligaciones pendientes

Cuando un inmueble forma parte de una herencia, esta legislación define:

Quiénes tienen derecho a recibirlo

Bajo qué requisitos puede adjudicarse

Qué trámites deben realizarse para formalizar el cambio de propietario

Sin un proceso sucesorio adecuado, una vivienda puede quedar en incertidumbre legal, dificultando su venta, renta o escrituración.

¿Cuáles son los tipos de sucesión que existen?

En la actualidad, existen dos formas principales de sucesión, y cada una puede influir en el tiempo y complejidad del trámite.

Sucesión testamentaria

Ocurre cuando la persona fallecida dejó un testamento válido donde especificó cómo se repartirán sus bienes, entre ellos:

Inmuebles

Cuentas bancarias

Otros activos patrimoniales

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México explica que el testamento debe realizarse ante notario público y normalmente no requiere testigos . Este documento brinda mayor seguridad jurídica y ayuda a evitar conflictos familiares, ya que deja asentada la voluntad del propietario.

Sucesión legítima

Aplica cuando no existe testamento, el documento es inválido o no contempla todos los bienes.

En estos casos, la ley establece el orden de herederos según el parentesco. Primero se considera a hijos, cónyuge o concubino; después a padres, hermanos y otros familiares.

Si no existen herederos legales, los bienes pueden pasar a la Federación, al estado o a instituciones de asistencia.

¿Qué se necesita para tramitar una sucesión?

El proceso para heredar una propiedad en México requiere varias etapas legales para formalizar la transmisión del patrimonio.

El procedimiento comienza con la apertura de la sucesión tras el fallecimiento o una declaración judicial de ausencia. Posteriormente se identifican los herederos mediante documentos oficiales y, en su caso, el testamento.

Después, las personas beneficiarias deben decidir si aceptan o rechazan la herencia, considerando que también pueden heredarse deudas y obligaciones . Una vez aceptada, se realiza un inventario patrimonial, se cubren adeudos pendientes y finalmente se efectúa la repartición de los bienes.

Cuando existe un inmueble involucrado, uno de los pasos más importantes es inscribir la propiedad a nombre del heredero en el Registro Público de la Propiedad, ya que esto formaliza el cambio de titular y otorga certeza jurídica.