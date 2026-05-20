Listado completo de los animales que se pueden subir al Tren Maya.

Viajar con mascotas en el Tren Maya sí está permitido, pero ahora existen reglas más estrictas y documentos obligatorios que los pasajeros deben presentar antes de subir al tren. En caso de no cumplir con los requisitos, el acceso al andén o al servicio puede ser rechazado.

Entre los documentos indispensables para abordar con una mascota se encuentran:

Certificado de salud expedido por un médico veterinario con vigencia máxima de 30 días.

Cartilla de vacunación vigente.

Carta responsiva CR-CMZ-001 debidamente llenada.

Además, el Tren Maya recomienda presentarse en taquilla al menos una hora antes de la salida programada para realizar la verificación de documentos, disponibilidad y condiciones de seguridad. La empresa recordó que las medidas aplican para proteger tanto a los pasajeros como a los animales durante el trayecto.

Ya es oficial | Defensa Nacional tomará el mando del transporte público y ahora el Tren Maya ofrecerá un superior servicio (foto: archivo).

Nuevas condiciones para viajar con mascotas en el Tren Maya

Las nuevas disposiciones establecen que solo se permitirá una mascota por pasajero y el peso máximo autorizado será de 10 kilogramos. También será obligatorio que los animales viajen dentro de una transportadora cerrada con medidas máximas de 60 x 35 x 35 centímetros.

La transportadora deberá colocarse a los pies del pasajero o sobre sus piernas, sin ocupar asientos. Únicamente los animales de servicio y de apoyo emocional podrán viajar bajo condiciones especiales. El Tren Maya señaló que las mascotas deberán permanecer bajo control de sus propietarios durante todo el viaje.

Cambia para siempre la tenencia de mascotas en México: adiós a los perros en la calle (foto: archivo).

Estos son los animales permitidos en el Tren Maya

El servicio ferroviario informó que únicamente ciertos animales de compañía están autorizados para viajar en sus unidades.

La medida del Tren Maya busca mantener condiciones adecuadas de higiene, seguridad y comodidad para todos los usuarios.

Las mascotas permitidas son las siguientes:

Perros

Gatos

Hurones

Aves no de corral

Cobayas

Hámster

Conejos

Todas las imágenes del asentamiento maya. Tren Maya

Para resolver dudas o recibir información adicional, los pasajeros pueden comunicarse al correo oficial info@ventaboletostrenmaya.com.mx, vía WhatsApp al +52 55 7200 0052 o a la línea de atención +52 55 9771 1000.