Morir con testamento en México no garantiza que las últimas voluntades se cumplan. Hay casos en los que un juez puede declarar nulo ese documento —por vicios en su elaboración, presión sobre el testador o irregularidades ante notario— y cuando eso ocurre, todo lo planeado se desmorona. Lo que pocos saben es lo que viene después: la ley entra a suplir ese vacío, y en ciertos escenarios el cónyuge sobreviviente pasa a ocupar el lugar más privilegiado dentro del orden de herederos. El Código Civil Federal establecen con precisión quién hereda y en qué orden cuando no existe testamento válido. A este proceso se le llama sucesión intestada, y sus reglas sorprenden a muchas familias que daban por sentado que el reparto sería diferente. Un testamento puede impugnarse ante los tribunales por distintas razones: que el notario que lo autorizó haya cometido irregularidades de forma, que el testador no estuviera en pleno uso de sus facultades mentales a la hora de firmarlo, que haya existido dolo, engaño o violencia sobre la persona para que firmara en determinado sentido, o que simplemente no se cumplieran los requisitos formales que exige la ley. Cualquier heredero perjudicado, o incluso personas con interés jurídico en la sucesión, pueden presentar una demanda de nulidad ante el juez civil competente. Si la resolución les favorece, el testamento deja de tener efectos legales como si nunca hubiera existido. Y es ahí donde empieza la parte que más desconcierta a las familias. Lo que muchos no dimensionan es que el proceso puede durar años. Mientras el juicio está en curso, los bienes quedan sujetos a medidas cautelares: nadie puede venderlos, transferirlos ni disponer de ellos libremente. El patrimonio queda, en la práctica, congelado. Una vez que el testamento queda sin efectos, la sucesión se rige por lo que el Código Civil establece para los casos de muerte sin disposición testamentaria. El primer lugar en el orden de prelación lo ocupan los hijos del fallecido. Sin embargo, cuando no hay hijos o cuando estos fallecieron antes sin dejar descendencia, el cónyuge sobreviviente asciende al primer escalón hereditario, por encima de los padres del difunto y, por supuesto, de los hermanos. Cuando sí hay hijos vivos, la situación también beneficia al cónyuge: la ley le reconoce una porción equivalente a la de cada hijo en la herencia, lo que significa que hereda junto a ellos en igualdad de condiciones. No queda excluido. Además, si el matrimonio operaba bajo el régimen de sociedad conyugal, el esposo o esposa ya es dueño del cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio antes de que empiece el reparto. La principal enseñanza detrás de todo esto es que un testamento mal elaborado puede ser tan peligroso como no tener ninguno. La diferencia entre que tus bienes lleguen a quien tú quieres o terminen distribuidos según un orden que no elegiste puede depender de detalles que parecen menores: el tipo de testamento que utilizaste, el notario ante quien lo firmaste, o si hubo presión de terceros durante el proceso. Los especialistas en derecho sucesorio recomiendan revisar periódicamente el testamento, sobre todo tras cambios importantes en la vida familiar como divorcios, nuevos hijos, fallecimiento de herederos designados o adquisición de propiedades. Un testamento que fue válido hace diez años puede haber perdido vigencia práctica o haber quedado expuesto a impugnaciones si las circunstancias cambiaron. También conviene conocer las herramientas complementarias al testamento: los fideicomisos, las donaciones en vida, la designación de beneficiarios en cuentas bancarias y seguros, o la constitución de sociedades familiares. Ninguna de estas figuras reemplaza al testamento, pero en conjunto construyen una red de protección patrimonial que reduce la dependencia de un solo documento y, con ello, el riesgo de que una sentencia judicial lo deje sin efecto.