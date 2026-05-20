Royal Caribbean Group dijo que revisará sus planes de inversión en México luego de que autoridades ambientales mexicanas rechazaran el desarrollo del proyecto turístico “Perfect Day Mexico” en Mahahual, Quintana Roo, debido a preocupaciones medioambientales y tras protestas en redes de grupos ambientalistas y organizaciones sociales.

La compañía operadora de cruceros basada en Miami señaló este miércoles que buscará retomar el diálogo con las autoridades y otros actores involucrados para encontrar alternativas que permitan avanzar con la inversión bajo criterios de sustentabilidad.

“Volveremos a entablar diálogo con las partes interesadas para avanzar de una manera que genere prosperidad compartida mediante el desarrollo de infraestructuras ambientales esenciales, la creación de miles de empleos locales y programas comunitarios que apoyen al pueblo de México”, indicó la empresa en un comunicado enviado a servicios de noticias financieras.

El martes (19 de mayo), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció su rechazo al megaproyecto turístico Perfect Day Mexico en Mahahual, Quintana Roo.

El complejo, cuya apertura estaba prevista para el otoño de 2027, contemplaba la construcción de clubes de playa, albercas, bares y más de 30 toboganes acuáticos en Mahahual, una zona costera cercana al sistema arrecifal mesoamericano, considerado uno de los más importantes del mundo.

Royal Caribbean expresó su decepción por la decisión, aunque reiteró que respeta el papel de las autoridades ambientales mexicanas.

“Seguimos creyendo en México y somos optimistas respecto al potencial para sacar adelante nuestra inversión de forma responsable”, añadió la firma.

La empresa tenía comprometidas inversiones por más de u$s 1,500 millones en campañas y megaproyectos en el Caribe mexicano, incluyendo la de “Perfect Day” en Mahahual y el Royal Beach Club Cozumel.

Si bien el resort en Mahahual por ahora está suspendido, el de Cozumel avanza y se tiene programado abrir a fines de 2026.

La vez que Sheinbaum “saludó” la inversión de Royal Caribbean

A mediados de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la inversión inicial de empresas estadounidenses para 2025 y años subsecuentes.

En esa ocasión (15 de octubre), la presidenta anunció “al menos cuatro inversiones”, por más de u$s 25,000 millones, incluyendo las de Royal Caribbean Group, que en ese momento tasó en 1,500 millones de dólares.

“El sur de Quintana Roo requiere desarrollo, es una inversión turística que va a estar vinculada con el Tren Maya y todo el desarrollo turístico que se está haciendo en el sureste”, dijo Sheinbaum.

Pega el mercado

En los mercados, las acciones de Royal Caribbean operaban a medio día de este miércoles con una caída cercana a 0.5% en la Bolsa de Nueva York, alrededor de los 246 dólares por título, luego de haber abierto con una pérdida de 4.62%. La compañía mantiene una capitalización bursátil cercana a los u$s 66,000 millones, luego de haber perdido más de 7,500 millones tras el anuncio de Semarnat.