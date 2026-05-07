Una de las amenazas más frecuentes en las llamadas de cobranza en México es la del embargo inmediato. Sin embargo, antes de la toma de acción debe haber una demanda civil o mercantil, la notificación formal a domicilio por un actuario y una resolución judicial. Sin ese proceso, nadie puede llegar a un hogar y llevarse bienes por una deuda de tarjeta de crédito. Es importante tener claro que las llamadas intimidatorias, los mensajes alarmantes o las visitas de despachos de cobranza no equivalen a una orden judicial. A diferencia de una hipoteca o un crédito automotriz, donde el bien adquirido funciona como garantía del préstamo, las tarjetas de crédito son deudas sin garantía real. El banco no tiene un objeto específico que pueda recuperar de forma directa si el cliente incumple, lo que obliga al acreedor a acudir a la vía judicial para intentar el cobro y, en su caso, solicitar un embargo ante un juez. En la práctica, antes de llegar a una demanda, los bancos suelen agotar etapas de cobranza, ofrecer reestructuras o incluso vender la cartera a un despacho externo. Ninguna de esas acciones implica un embargo por sí misma, aunque sí generan presión, acumulación de intereses y afectaciones al historial crediticio en el Buró. Tampoco existe un monto fijo ni un número de meses universales que determinen cuándo un banco decide demandar, sino que depende de la institución, el tamaño de la deuda y el historial del cliente. En múltiples decisiones de los altísimos tribunales del país, el criterio que ha primado es el de la protección de los bienes de los acreedores, aunque nunca por sobre los importes reclamados. Es decir, el embargo no puede superar el reclamo, en ningún caso. Esto surge de los requisitos previstos en el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, y de varios fallos, como, por ejemplo, la Queja 95/2020, la Queja 172/2021, el Incidente de suspensión (revisión) 91/2022, el Incidente de suspensión (revisión) 144/2022, y la Queja 3/2025, según publica el sitio especializado Jurisprudencia México. La legislación mexicana establece una lista de bienes inembargables pensados para proteger el mínimo vital del deudor. Entre ellos se encuentran los artículos de uso indispensable del hogar, ropa, cama y herramientas esenciales para el trabajo. El salario tiene una protección especial que contempla por regla general que no puede ser embargado, con excepciones muy acotadas como las pensiones alimenticias. Las cuentas bancarias sí pueden ser inmovilizadas con orden judicial, aunque si se trata de una cuenta de nómina, existe la posibilidad de acreditar ese origen ante el juez para proteger el sustento. Es importante entender que el embargo no equivale automáticamente a perder el bien. El proceso suele iniciar con una anotación o aseguramiento, lo que puede dejar margen para negociar, liquidar o alcanzar un convenio antes de que se ejecute la venta de activos.