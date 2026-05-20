El multimillonario mexicano es visto con buenos ojos por las calificadoras.

En esta noticia Negocio cementero de Carlos Slim

Fitch Ratings ratificó y mejoró las calificaciones crediticias de empresas vinculadas al magnate mexicano Carlos Slim Helú, respaldadas por una mayor diversificación geográfica, fortaleza operativa y mejoras en estructura financiera.

La agencia confirmó la nota “AAA” de Grupo Carso con perspectiva estable, al considerar que el conglomerado mantiene una “alta capacidad” para cumplir con sus obligaciones financieras, incluso en escenarios económicos adversos.

Fitch destacó que la diversificación de negocios y geografías de Grupo Carso ha permitido sostener una generación de flujo de caja relativamente estable pese a los ciclos económicos en México. La calificadora prevé además que la compañía conservará un perfil financiero sólido mientras continúa expandiendo inversiones en infraestructura energética, hidrocarburos y manufactura.

“Fitch considera que la expansión de GCARSO en el sector de hidrocarburos y energía fortalece su perfil de negocio”, señaló la firma en el reporte.

La agencia anticipa que el grupo seguirá destinando capital a proyectos de gasoductos, crecimiento en energía y fortalecimiento de sus negocios de alambrón y arneses.

Negocio cementero de Carlos Slim

En paralelo, Fitch elevó la nota de Fortaleza Materiales a “AA” desde “AA-”, también con perspectiva estable, tras una mejora sostenida en su perfil crediticio.

La calificadora atribuyó el ajuste al sólido desempeño operativo de la cementera y a la venta de su negocio en Estados Unidos, operación que fortaleció su estructura de capital.

Fortaleza concretó a inicios de mayo la desinversión de Keystone Cement a Titan America por u$s310 millones. Fitch estima que la salida del mercado estadounidense podría mejorar la rentabilidad de la compañía, debido a que ese negocio operaba con márgenes históricamente más bajos en un entorno altamente competitivo.

Además, la agencia destacó la posición de Fortaleza dentro de la industria cementera mexicana, su generación consistente de flujo libre y el acceso al mercado de deuda local.

Por su parte, Elementia Materiales mantuvo su calificación “A” con perspectiva estable. Fitch señaló que la nota refleja la diversificación geográfica de la compañía, la amplitud de sus líneas de producto y su liderazgo en aleaciones de cobre y materiales para construcción.

Sin embargo, la agencia también advirtió que Elementia mantiene una elevada sensibilidad al entorno económico, situación que ha presionado su rentabilidad y limitado la visibilidad sobre la generación futura de flujo operativo.

Fitch aclaró además que evalúa a Elementia de manera independiente de Grupo Carso, debido a los bajos incentivos legales, estratégicos y operativos entre ambas compañías.