El Servicio Militar Obligatorio ya se puso en marcha y miles de jóvenes nacidos en 2007 ya conocieron cuál será su nivel de participación.

Como cada año, el tradicional sorteo de bolas marcó la diferencia entre quienes deberán asistir de forma activa y quienes quedarán en disponibilidad. Sin embargo, detrás de este proceso hay obligaciones, beneficios y un sistema que sigue vigente desde hace décadas.

Cómo funciona el sorteo y qué significa la “bola negra”

Una vez que los jóvenes se registraron en la Junta Municipal de Reclutamiento, participaron en un sorteo que determinó su situación durante el servicio. Este mecanismo, conocido popularmente como “sorteo de bolas”, asigna dos posibles escenarios.

Quienes obtuvieron la bola negra deben cumplir con el servicio activo. Esto implica asistir regularmente —generalmente los sábados— a sesiones de adiestramiento donde reciben formación en disciplina militar, educación cívica y habilidades básicas como primeros auxilios.

En cambio, quienes sacaron bola blanca quedaron en condición de disponibilidad. Es decir, cumplen con el requisito legal del registro, pero no están obligados a presentarse de manera periódica.

Sorteo de bolas: qué significa cada resultado y cómo deberás cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. Fuente: ChatGPT

Que deberán hacer aquellos que sacaron bola negra

Si el resultado del sorteo te asignó la bola negra, el compromiso es concreto. Durante el año debes asistir a las jornadas de instrucción establecidas por las autoridades militares.

En estas prácticas no solo se abordaron contenidos vinculados con el adiestramiento castrense, sino también formación en protección civil, manejo de emergencias y trabajo comunitario.

Es importante saber que el incumplimiento puede generar complicaciones administrativas, ya que no completar el SMN puede retrasar la liberación de la cartilla militar.

En cuanto a las fechas, el adiestramiento generalmente se lleva a cabo los sábados, iniciando entre enero y febrero y extendiéndose hasta noviembre. En algunos casos, las autoridades también programaron jornadas extraordinarias o actividades cívicas en fechas conmemorativas a lo largo del año.

La entrega o liberación de la cartilla militar, por su parte, se realiza una vez finalizado el ciclo de adiestramiento, usualmente entre diciembre y los primeros meses del año siguiente , siempre que se hubiera cumplido con todas las asistencias requeridas.

Bola negra y bola blanca: qué significada cada uno y cómo determina el modo de cumplimiento. Fuente: Shutterstock

Por qué el Servicio Militar Obligatorio sigue siendo obligatorio y qué beneficios tiene

El Servicio Militar Nacional tiene su origen en la década de 1940, en un contexto internacional marcado por conflictos bélicos que llevaron a México a fortalecer su capacidad de defensa. Aunque el escenario cambió, el sistema se mantiene como una herramienta de formación cívica.

Más allá de la obligación, completar el servicio ofrece beneficios concretos. Al finalizar, los jóvenes reciben la cartilla militar liberada, un documento que en México sigue siendo solicitado para distintos trámites, desde oportunidades laborales en el sector público hasta procesos administrativos y educativos.

Además, el programa incluye la participación voluntaria de mujeres, una modalidad que en los últimos años ganó visibilidad y amplió el alcance del servicio como espacio de formación y desarrollo personal.