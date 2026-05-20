Mala noticia para los conductores | Sin este trámite, no podrán circular de noche por las carreteras de todo el país.

Circular de manera legal en carreteras federales implica que tu vehículo cumpla con normas específicas de iluminación.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México establece la obligatoriedad de la inspección físico-mecánica, y las luces son uno de los sistemas que se revisan de forma puntual.

Lo que todo auto particular debe tener para aprobar la inspección físico-mecánica y poder circular

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece que cualquier vehículo debe contar con al menos dos faros delanteros de luz blanca, colocados simétricamente.

Lo que todo auto particular debe tener para aprobar la inspección físico-mecánica y poder circular.

Estas deben operar en dos modos: luz baja, que debe alcanzar 30 metros sin deslumbrar a conductores en sentido contrario, y luz alta, con alcance de 100 metros.

Además, se exige un indicador en el tablero que encienda únicamente cuando la luz alta esté activada.

En la parte trasera, son obligatorias dos lámparas rojas visibles desde 300 metros, una lámpara blanca que ilumine la placa y la haga legible desde 15 metros, y al menos dos reflectantes rojos visibles desde 100 metros cuando otro vehículo proyecte su luz alta sobre ellos.

Las luces de freno deben ser visibles desde 90 metros bajo luz solar normal, y tanto las direccionales delanteras como traseras son requisito, en color ámbar o blanco al frente y ámbar o rojo en la parte posterior.

Cómo aprobar la inspección físico-mecánica

Durante la inspección físico-mecánica que establece la SICT, el sistema de luces es uno de los componentes críticos evaluados junto con frenos, suspensión y dirección.

Para aprobarla, el vehículo debe cumplir con cada uno de los requisitos de iluminación según su categoría: funcionamiento correcto de faros en ambos modos, lámparas traseras operativas, reflectantes en buen estado y direccionales funcionando.

Una falla en cualquiera de estos puntos puede ser motivo de rechazo en la verificación e impedir la circulación legal en vías federales.

Cuáles son los requisitos adicionales según el tipo de vehículo

El reglamento es más exigente con vehículos de mayor tamaño.