Los certificados bursátiles de Fibra Mty tienen un potencial de alza de 25.43% en los próximos 12 meses, hasta 18 pesos por unidad, desde los 14.35 pesos registrados al cierre del 13 de marzo, de acuerdo con analistas de Barclays. El banco señaló que la perspectiva positiva responde al papel de la fibra como uno de los participantes activos en la consolidación del sector inmobiliario industrial en México. En una nota enviada a inversionistas, los estrategas de Barclays explicaron que el fideicomiso ha explorado oportunidades de fusiones y adquisiciones por hasta US$700 millones, por lo que ahora será relevante dar seguimiento a la velocidad y rentabilidad con la que despliegue su capital. “FMTY ha explorado oportunidades de fusiones y adquisiciones por US$700 millones, por lo que ahora será clave observar la velocidad y la rentabilidad de la inversión de capital”, escribieron los analistas. La recomendación se produce después de que Fibra Mty regresó al mercado bursátil con una oferta pública subsecuente realizada el 12 de marzo en la Bolsa Mexicana de Valores, con la que recaudó cerca de US$500 millones para ampliar su portafolio industrial. La operación —colocada tanto en el mercado local como internacional— superó el objetivo inicial de US$425 millones. “Consideramos que esta transacción es coherente con nuestra visión de FMTY como consolidador”, indicaron los analistas de Barclays. La empresa planea utilizar los recursos obtenidos para invertir en propiedades industriales, un segmento que ha ganado atractivo ante la relocalización de cadenas de suministro hacia México. En febrero, Fibra Mty anunció un acuerdo para adquirir una cartera industrial por aproximadamente US$100 millones, con propiedades ubicadas en Coahuila y Guanajuato. De acuerdo con una presentación corporativa, la compañía también mantiene una cartera potencial de adquisiciones de 38 propiedades, valuadas en alrededor de US$700 millones. En paralelo, Fibra Mty continúa con su estrategia de rotación de activos, enfocada en reducir exposición a oficinas y fortalecer su portafolio industrial. Al cierre de 2025, la empresa reportó ofertas por alrededor de 3,800 millones de pesos para la venta de activos, principalmente edificios de oficinas. La administración del fideicomiso señaló que evalúa constantemente su portafolio para generar valor mediante reposicionamiento, depuración de activos y coinversiones. “Los recursos provenientes de estas desinversiones están siendo redirigidos hacia oportunidades industriales actualmente en evaluación, fortaleciendo el perfil de flujos de efectivo de largo plazo del fideicomiso”, dijo Jorge Ávalos, director general de Fibra Mty, en el reporte financiero.