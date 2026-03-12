Fibra Mty anunció el cierre de la emisión subsecuente de capital por MXN $8,616.4 millones (u$s 488.1 millones), tras colocar 638.25 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) a un precio de 13.50 pesos por título, de acuerdo con un documento. La empresa explicó que la oferta registró una demanda equivalente a 2.1 veces el monto base, lo que permitió aumentar el tamaño de la colocación en más de 10%, con la participación de inversionistas internacionales cercana al 30%. Una vez concluida la emisión subsecuente, la compañía tendrá 3,083.8 millones de CBFIs en circulación. De acuerdo con la emisora de la Bolsa Mexicana de Valores, esta es la octava vez que Fibra Mty acude al mercado de capitales desde su oferta pública inicial. La colocación incluyó también una oferta privada internacional simultánea dirigida a inversionistas institucionales en Estados Unidos, bajo la Regla 144A y Regulation S de la ley de valores estadounidense. Los recursos netos estimados de la operación ascienden a 7,279.5 millones de pesos, después de comisiones y gastos, aunque podrían alcanzar hasta MXN $8,375.3 millones si los intermediarios ejercen una opción de sobreasignación de hasta 83.25 millones de CBFIs durante un periodo de estabilización de 30 días. “La compañía tiene planeado destinar los recursos netos de la colocación principalmente para la inversión en inmuebles industriales”, dijo en el documento. Goldman Sachs, BTG Pactual, BBVA y Bank of America actuaron como coordinadores globales, mientras que Actinver, Banorte, Citigroup, GBM, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank participaron como intermediarios colocadores. La oferta se realizó bajo el programa vigente de emisiones de CBFIs y certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hasta el momento, los certificados de FMTY en la Bolsa Mexicana de Valores caían 2.61% a un precio de 13.76 pesos por unidad (Ciudad de México 9:34 horas).