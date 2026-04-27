Fibra Next elevó a MXN$ 47.50 por certificado bursátil fiduciario inmobiliario (CBFI) su oferta pública de adquisición por Fibra Macquarie, lo que implicó una prima de 24.1% respecto al precio no afectado de los títulos y representó una mejora frente a las condiciones previas de la propuesta, de acuerdo con la compañía. La nueva oferta da a los tenedores la opción de recibir ese monto en efectivo o intercambiar cada CBFI por 0.475 certificados de Fibra Next, lo que abre la posibilidad de mantener exposición al crecimiento del vehículo combinado, además de acceder a liquidez inmediata. El componente en efectivo considera un monto máximo total de MXN$ 13,255 millones, equivalente a alrededor de 35% de los certificados en circulación, en un intento por fortalecer su atractivo frente a otras alternativas en el proceso de adquisición. La empresa explicó que el ajuste en la oferta responde a su confianza en los beneficios de una eventual consolidación y en el despliegue acelerado de su estrategia de crecimiento. Además, aseguró que su propuesta busca ofrecer una alternativa más atractiva frente a otras opciones, al combinar liquidez inmediata con un mayor potencial de apreciación para los tenedores de certificados. Fibra Next detalló que su Asamblea de Tenedores aprobó el 13 de abril las resoluciones necesarias para continuar con la operación, mientras que ya cumplió con los requerimientos para obtener las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la autoridad antimonopolio. En este sentido, indicó que no prevé obstáculos ni retrasos en el proceso y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades de manera eficiente y transparente. La firma destacó que la integración permitiría capturar sinergias operativas y de administración, con una creación de valor estimada en hasta u$s 570 millones para los inversionistas, lo que podría traducirse en mayor potencial de rendimiento en el largo plazo. Añadió que, en caso de concretarse la operación, la transición en la administración de Fibra Macquarie se realizaría de manera ordenada y en beneficio de los tenedores de ambos vehículos. Con esta adquisición, Fibra Next busca un inventario estratégico de naves industriales y parques logísticos ubicados en los corredores más importantes del país (especialmente en el norte y la zona del Bajío). Al absorber el portafolio de Fibra Macquarie, Next se posiciona como un jugador logístico de peso en el nearshoring.