Congreso de Edomex busca endurecer las leyes contra las conexiones ilegales de agua potable.

La Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de México planteó actualizar el marco jurídico para combatir las tomas clandestinas, el desvío de agua de pozos municipales y otras irregularidades que afectan el abastecimiento. La diputada Miriam Silva Mata, presidenta del órgano legislativo, advirtió el peligro de estas prácticas que conviven con problemas de contaminación que ponen en riesgo la salud de la población.

Durante la instalación de la comisión, Silva Mata señaló que, pese a que el acceso al agua es un derecho humano, existen comunidades que reciben el recurso de manera intermitente o con sustancias y microorganismos nocivos. Por ello, propuso construir una normativa con enfoques ambiental, penal y administrativo para garantizar la disponibilidad y calidad del agua de forma continua y sustentable.

“Son necesarias mejores prácticas de gestión del recurso hídrico, bajo un enfoque de sustentabilidad y humanismo” , señaló la diputada.

La diputada Miriam Silva Mata, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura mexiquense en ponencia sobre el uso del recurso del agua y las propuestas para controlar su irregularidad en las conexiones. Congreso Edomex

¿Qué medidas busca impulsar la Comisión de Recursos Hidráulicos?

La propuesta legislativa busca mejorar la gestión del agua y atender las irregularidades que comprometen su distribución, calidad y disponibilidad en el Estado de México. Entre las acciones planteadas se encuentran:

Combatir las tomas clandestinas de agua

Investigar y frenar el desvío de agua de pozos municipales

Prevenir el huachicoleo del líquido

Actualizar el marco jurídico ambiental, penal y administrativo

Supervisar la disponibilidad y calidad del suministro

Coordinar acciones con autoridades municipales, ciudadanía, asociaciones y pueblos indígenas

Organizar foros y ejercicios de parlamento abierto

Impulsar una agenda legislativa centrada en el derecho humano al agua

Al presentar estos planteamientos, la diputada Miriam Silva Mata advirtió sobre las deficiencias del servicio y los riesgos sanitarios asociados con el agua contaminada. En ese sentido, afirmó que hay comunidades a las que el recurso les llega ‘a cuentagotas’ o con ‘metales, heces fecales, virus, bacterias y otros agentes nocivos a la salud’.

Contaminación y sobreexplotación: algunos de los problemas que busca atender la propuesta: ¿quiénes se beneficiarán?

La comisión identificó ante el Congreso de Edomex tomas clandestinas, desvíos de agua en pozos municipales y huachicoleo del líquido, además de problemas de contaminación y sobreexplotación de mantos acuíferos.

"Los retos son garantizar agua a toda la población, el tratamiento de aguas residuales y la prevención ante inundaciones", expresó el Congreso Edomex. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La actualización normativa beneficiaría a la población mexiquense, especialmente a las comunidades con suministro irregular o agua de calidad deficiente, al priorizar su disponibilidad y seguridad sanitaria.

Las acciones también apuntarían a mejorar la distribución municipal, el tratamiento de aguas residuales y la prevención de inundaciones, mediante coordinación institucional y prácticas sustentables de gestión hídrica.