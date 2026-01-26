El empleo informal no cuenta con prestaciones de ley y se pagan salarios menores que en el sector formal, advierte México, ¿Cómo vamos?

En esta noticia Manufactura tira el empleo de la industria

El mercado laboral en México presenta un panorama agridulce, pues mientras la tasa de desempleo se contrajo durante diciembre a 2.6%, el resultado ha sido explicado principalmente por el crecimiento de la fuentes laborales que se ubican en la informalidad.

A tasa anual, el empleo formal mostró una contracción de 0.38% a tasa anual, mientras que la población ocupada en la informalidad aumentó 3.65%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, señaló que con el resultado de noviembre, el empleo formal acumula seis caídas consecutivas.

“De hecho, la formalidad llevaría once meses de caídas si no fuese porque en junio del 2025, el empleo formal tuvo un nulo crecimiento anual de 0.01%”, aclaró la especialista.

En sí, los datos de la ENOE prueban que el mercado laboral cada vez se sustenta en mayor medida por empleos sin seguridad social ni prestaciones; es decir, más personas ocupadas, pero en empleos de peor calidad.

Además de estos dos periodos, solamente en otros dos periodos el empleo formal registró más de cuatro caídas consecutivas a tasa anual: en el periodo entre abril del 2020 y marzo del 2021, y el periodo entre diciembre del 2008 y julio del 2009, ambos asociados a recesiones económicas.

“En contraste, el empleo informal registra nueve meses consecutivos de crecimientos anuales. Por lo que el crecimiento anual del empleo en los últimos meses ha sido explicado en su totalidad por el empleo informal”, añadió la experta.

Además, el think-tank, México, ¿cómo vamos?, señala que una baja tasa de desempleo no significa necesariamente un buen resultado para el mercado laboral.

“No perdamos de vista que una baja tasa de desocupación no implica bienestar compartido, ya que más de la mitad de los trabajadores en México tienen una ocupación informal sin seguridad social y con menores salarios que en un trabajo formal”, detalló el organismo.

Señaló que entre enero y diciembre del año pasado, se registraron 278,597 empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando el país requiere 1.2 millones de empleos formales nuevos al año.

A esto se suma que de este monto, más de 200,000 empleos corresponden al programa piloto que incluye a los repartidores de aplicaciones como Uber o DiDi, al mercado formal.

Dos de los tres sectores de la economía mostraron crecimiento en el empleo a tasa mensual, donde destacan las actividades primarias, con un alza de 8.52%, seguidas del incremento en el sector terciario (+1.92%).

Sin embargo, las fuentes de trabajo en la industria cayeron 1.04% mensual, debido exclusivamente a una baja de 2.45% en la manufactura.