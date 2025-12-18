En esta noticia Futuro de la informalidad

La aportación a la economía de “tienditas”, puestos de tianguis y ambulantes, así como de los trabajadores que no tienen prestaciones laborales cerró el año pasado en 25.38% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra nunca antes vista, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Medición de la Economía Informal (MEI), al menos uno de cada cuatro pesos generados en el país provinieron de la economía informal.

El organismo detalla que del total, los changarros aportaron 14.5% del PIB nacional, mientras que las Otras Modalidades de Informalidad generaron 10.9%.

Informalidad laboralen en México. Fuente: Shutterstock.

La participación de la economía informal aumentó con respecto a 2023: el comercio informal creció 0.8 puntos en su tasa de participación y las otras mediciones disminuyeron 0.1 puntos.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, asegura que la informalidad sigue creciendo en el país y se prevé que mantenga esa tendencia.

“En 2024, la contribución de la informalidad al PIB fue del 25.38%, siendo la mayor en registro. Cabe recordar que en 2024, la población ocupada en la informalidad fue del 54.42%”, dijo.

La especialista añadió que con el resultado de 2024, la participación de la informalidad en el PIB liga cuatro años consecutivos de crecimiento, pasando del 22.18% en 2020 a 25.38% en 2024.

“Para el 2025, se estima que la contribución de la informalidad al PIB podría alcanzar 26.58%”, abundó.

Por su parte, el think-tank México, ¿Cómo vamos? señaló que al tercer trimestre de este año, 55 de cada 100 trabajadores tenían un empleo informal, una tasa superior a la registrada en el trimestre anterior (54.8%) y un año antes (54.6%).

“La tasa de informalidad laboral fue más alta para las mujeres (55.9%) que para los hombres (55%). Ambas tasas muestran un repunte respecto al trimestre anterior”, advierte el organismo.

La informalidad laboral integra a aquellos trabajadores cuyo empleo no les proporciona un vínculo laboral reconocido ni les garantiza el cumplimiento de sus derechos laborales, los cuales incluyen el acceso a una pensión para la vejez, acceso a servicios de salud, el cumplimiento de una jornada laboral, liquidación y vacaciones por ley, entre otras prestaciones.

“El ingreso promedio de un empleo formal es casi el doble que el de un empleo informal, por lo que no sorprende que una menor informalidad laboral está asociada con una menor pobreza laboral en los hogares”, detalla México, ¿Cómo vamos?