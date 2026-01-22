La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social es un proceso caro y complejo que no permite que los trabajadores en la informalidad tengan acceso a la seguridad social.

De acuerdo con datos del Inegi, la informalidad afecta a 33 millones de personas, lo que representa a 55.4% de la Población Económicamente Activa (PEA). De este monto, 20 millones trabajan en micronegocios, que resultan una estrategia de sobrevivencia ante la falta de empleos de calidad.

En este sentido, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone crear un Régimen Simplificado de Confianza para el Instituto Mexicano del Seguro Social (Resico-IMSS), similar al esquema que opera en el Resico del SAT, como una vía para “formalizar” el trabajo informal, pues 98% de los trabajos informales se caracterizan por no estar afiliados al IMSS.

Al respecto, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de la organización civil, comentó que “los trabajos “informales” en su mayoría son estrategias de sobrevivencia, necesitamos un régimen de transición para afiliar al IMSS a quienes trabajan por su cuenta y en micronegocios.

Ahí hay 20 millones de personas con trabajo informal que podrían afiliarse al IMSS si se les ofrece un “puente” para romper la informalidad laboral.

“Con un régimen de transición al IMSS para emprendedores que se la juegan día a día para llevar alimento a sus hogares se rompe la raíz de la informalidad y se promueve crecimiento económico y creación de empleo formal”, dijo el especialista.

De acuerdo con el organismo, la estrategia permitiría avanzar en la cobertura universal de salud, empezando por quienes trabajan en micro o pequeñas empresas, así como en el campo, sectores donde se concentra la mayor cantidad de trabajos informales.

Para lograr este avance sería necesario que se fondee el costo de la afiliación voluntaria del

esquema Resico-IMSS con recursos del IMSS-Bienestar, que tienen como propósito proveer servicios de salud a personas no derechohabientes, por lo que el efecto sería doble: ofrecer una vía de “formalización” y dar acceso a servicios de salud.

La propuesta forma parte de la iniciativa de las 10 Rutas para combatir la pobreza, desarrolladas por el organismo.

En este sentido, Rosa Martha Abascal, vicepresidenta de Coparmex, explicó que muchas de las acciones y propuestas incluidas en las “10 Rutas” están consideradas en el Modelo de Desarrollo Inclusivo – MDI presentado por José Medina Mora cuando era presidente de Coparmex y que hoy preside el Consejo Coordinador Empresarial, por lo que consideró como fundamental que la responsabilidad social deje de ser un accesorio y se convierta en estrategias como empresa.