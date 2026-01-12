La fabricación de quipos de transporte representa 25% del valor total de la manufactura nacional.

El valor de la industria mexicana no logra corregir la senda: la manufactura, el sector con mayor peso del sector secundario de la economía mexicana, acumuló en noviembre su sexto mes con caídas en su comparación anual.

La fabricación de quipos de transporte representa 25% del valor total de la manufactura nacional. Fuente: Bloomberg Noriko Hayashi

La manufactura es el corazón de la actividad industrial de México, pues representa 66% del valor de la industria y aproximadamente una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con estimaciones de Banco Base.

¿Cómo se comportaron los grandes sectores de la manufactura?

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico del banco, señala que 5 de los 26 sectores que forman parte de la manufactura representan 63% del total del valor.

El primero de ellos es la fabricación de equipos de transporte, un sector que representa una cuarta parte de la manufactura nacional, tuvo una caída acumulada de 5.51% en el periodo enero-noviembre del año pasado, en comparación con el mismo lapso de 2024.

El segundo sector manufacturero más valioso es el de la industria alimentaria, que representa 19% del total, logró sortear la crisis, y creció 1.02% en el periodo de comparación, por lo que rompió una racha de dos años consecutivos de caídas.

Un sector que se mantiene fuerte, señaló Gabriela Siller, es el de fabricación de equipo de cómputo (10% del valor de la manufactura), al presentar un crecimiento anual de 2.44%, gracias a la gran demanda de equipos proveniente de Estados Unidos.

En sentido contrario, la industria química, que representa el 6% de la producción manufacturera y tuvo una contracción de 2.08%, la primera desde 2023, cuando retrocedió 3.39%.

Finalmente, la industria de bebidas y tabaco (5% del sector manufacturero) se contrajo 0.73%, la primera caída desde 2023.

¿Cómo le fue a los otros sectores?

La construcción, los servicios básicos y la minería tampoco lograron cerrar los primeros 11 meses del año anterior en números positivos, pues de acuerdo con datos del Inegi, entre enero y noviembre de 2025, la construcción cayó 1.76%, mientras que la minería se contrajo 6.79% y fue el sector que tuvo la baja más pronunciada.

La minería presentó la caída más pronunciada entre los sectores industriales de México. Fuente: narrativas-spin-mx

Mientras tanto, el sector de servicios básicos reflejó una disminución de 0.54%.

La suma de los resultados negativos de los cuatro sectores industriales llevó al indicador general a tener una contracción de 1.39% anual.

La analista de Banco Base comentó que la última vez que los cuatro sectores al interior de la actividad industrial acumularon caídas en los primeros 11 meses del año fue en 2020 y previo a ese año, en 2009, ambos años coincidieron con una pandemia, un confinamiento y una crisis económica.