Jubilados del INAPAM con descuentos en el servicio del agua

Los jubilados que cuentan con la credencial del Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM) pueden acceder a distintos beneficios importantes, como el servicio del agua. Se trata de una excelente oportunidad, que en algunos casos alcanzan hasta el 50%.

Según el catálogo oficial de beneficios del organismo, en 19 municipios ubicados en 12 estados del país, los beneficiarios pueden obtener reducciones que van del 10% al 50% al presentar su credencial vigente al momento de realizar el pago.

Gobierno confirmó las zonas con restricción de agua potable. Shutterstock

Conoce los detalles de este beneficio y aprovecha a pagar los servicios más baratos. Si cumples con los requisitos, es posible ahorrar grandes sumas de dinero.

¿Cómo solicitar ayuda para el pago de agua?

A continuación, el listado completo de los estados y municipios con descuentos vigentes.

Chiapas

Gobierno Municipal de Reforma: 50%

Gobierno Municipal de Suchiapa: 50%

Colima

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT): 10%

Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV): 50%

Durango

Gobierno Municipal de Nombre de Dios: 50%

Guerrero

Gobierno Municipal de Mochitlán: 50%

Hidalgo

Gobierno Municipal de Tolcayuca: 50%

Jalisco

Gobierno Municipal de San Sebastián del Oeste: 50%

Oaxaca

Gobierno Municipal de San Miguel del Puerto, Pochutla: 15%

Puebla

Gobierno Municipal de Mazapiltepec de Juárez: 50%

Gobierno Municipal de Zacatlán: 50%

Sonora

Gobierno Municipal de Bácum: 50%

Gobierno Municipal de Fronteras: 50%

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado: 50%

Gobierno Municipal de Ures: 50% y 15%

Tamaulipas

Gobierno Municipal de Abasolo: 50%

Tlaxcala

Gobierno Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros: 50% y 25%

Gobierno Municipal de San Lucas Tecopilco: 50%

Veracruz

Gobierno Municipal de Naranjos Amatlán: 20%

¿Qué beneficios tengo si tengo la tarjeta de INAPAM?

Además de los descuentos en predial y agua, la credencial del INAPAM permite acceder a promociones con numerosos prestadores de servicios nacionales. Los beneficios se concentran en los siguientes rubros:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y artículos para el hogar

El catálogo completo puede consultarse en los canales oficiales del INAPAM.

¿Qué necesito para obtener mi credencial de INAPAM?

Las personas de 60 años o más que aún no cuentan con su credencial pueden solicitarla de forma gratuita en el módulo más cercano, presentando la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad local.

CURP actualizado.

Fotografía reciente tamaño infantil, a color o blanco y negro, con fondo blanco, de frente y sin accesorios.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario).

Número telefónico de una persona como contacto de emergencia.

Ante cualquier duda o inconveniente, se sugiere ingresar al sitio web oficial del organismo.