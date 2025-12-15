En esta noticia
Los jubilados que cuentan con la credencial del Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM) pueden acceder a distintos beneficios importantes, como el servicio del agua. Se trata de una excelente oportunidad, que en algunos casos alcanzan hasta el 50%.
Según el catálogo oficial de beneficios del organismo, en 19 municipios ubicados en 12 estados del país, los beneficiarios pueden obtener reducciones que van del 10% al 50% al presentar su credencial vigente al momento de realizar el pago.
Conoce los detalles de este beneficio y aprovecha a pagar los servicios más baratos. Si cumples con los requisitos, es posible ahorrar grandes sumas de dinero.
¿Cómo solicitar ayuda para el pago de agua?
A continuación, el listado completo de los estados y municipios con descuentos vigentes.
Chiapas
- Gobierno Municipal de Reforma: 50%
- Gobierno Municipal de Suchiapa: 50%
Colima
- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT): 10%
- Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV): 50%
Durango
- Gobierno Municipal de Nombre de Dios: 50%
Guerrero
- Gobierno Municipal de Mochitlán: 50%
Hidalgo
- Gobierno Municipal de Tolcayuca: 50%
Jalisco
- Gobierno Municipal de San Sebastián del Oeste: 50%
Oaxaca
- Gobierno Municipal de San Miguel del Puerto, Pochutla: 15%
Puebla
- Gobierno Municipal de Mazapiltepec de Juárez: 50%
- Gobierno Municipal de Zacatlán: 50%
Sonora
- Gobierno Municipal de Bácum: 50%
- Gobierno Municipal de Fronteras: 50%
- Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado: 50%
- Gobierno Municipal de Ures: 50% y 15%
Tamaulipas
- Gobierno Municipal de Abasolo: 50%
Tlaxcala
- Gobierno Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros: 50% y 25%
- Gobierno Municipal de San Lucas Tecopilco: 50%
Veracruz
- Gobierno Municipal de Naranjos Amatlán: 20%
¿Qué beneficios tengo si tengo la tarjeta de INAPAM?
Además de los descuentos en predial y agua, la credencial del INAPAM permite acceder a promociones con numerosos prestadores de servicios nacionales. Los beneficios se concentran en los siguientes rubros:
- Alimentación
- Asesoría y servicios legales
- Educación, recreación y cultura
- Predial y agua
- Salud
- Transporte
- Vestido y artículos para el hogar
El catálogo completo puede consultarse en los canales oficiales del INAPAM.
¿Qué necesito para obtener mi credencial de INAPAM?
Las personas de 60 años o más que aún no cuentan con su credencial pueden solicitarla de forma gratuita en el módulo más cercano, presentando la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente.
- Acta de nacimiento.
- INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad local.
- CURP actualizado.
- Fotografía reciente tamaño infantil, a color o blanco y negro, con fondo blanco, de frente y sin accesorios.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario).
- Número telefónico de una persona como contacto de emergencia.
Ante cualquier duda o inconveniente, se sugiere ingresar al sitio web oficial del organismo.