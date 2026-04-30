La ciudad de Bogotá puso en marcha una nueva estrategia para disminuir el impacto del servicio eléctrico en familias vulnerables. A través de una iniciativa enfocada en energías limpias, el Distrito busca que miles de hogares reduzcan de forma directa el valor de su factura de luz. El proyecto se apoya en la instalación de infraestructura solar que permitirá generar energía renovable y redistribuirla entre los beneficiarios. Con esto, se espera cubrir una parte significativa del consumo mensual en viviendas seleccionadas. La convocatoria, liderada por la Secretaría de Hábitat, apunta especialmente a sectores de bajos ingresos. El objetivo es combinar la transición energética con un alivio económico tangible para quienes más lo necesitan. El programa está dirigido a hogares que cumplan condiciones específicas, priorizando zonas con mayor necesidad dentro de la ciudad. Cada hogar seleccionado podrá recibir cobertura de hasta el 60 % de su consumo eléctrico, lo que representa un ahorro directo en el pago mensual. El proceso de inscripción fue diseñado para ser ágil y sin intermediarios, con el fin de garantizar transparencia en la asignación de cupos. La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, explicó que “Buscamos que la transición energética beneficie a los hogares que más lo necesitan, permitiéndoles ahorrar en su factura y contribuir al cuidado del medio ambiente”. El programa se respalda en la generación de energía desde centros urbanos equipados con paneles solares, que aportarán miles de kilovatios mensuales al sistema y permitirán sostener el beneficio a largo plazo.