Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 3 de mayo. 1919: Nace en Nueva York (EE.UU.) el cantautor y activista americano, Pete Seeger. Desempeñará un papel fundamental en el estudio y mantenimiento de la tradición y la música popular y será una fuente de inspiración para jóvenes artistas del pop de la década de 1960, como Bob Dylan. (Hace 107 años) 1896: En la ciudad rusa de Kíev, ahora perteneciente a Ucrania, nace la que será política y primera ministra israelí Golda Meir. Será primera ministra de Israel entre 1969 y 1974, año en que dimitirá por un escándalo sobre la falta de preparación militar de las tropas israelies durante la guerra del Yom Kipur de 1973. (Hace 130 años) 1469: En la ciudad de Florencia (actual Italia), nace Nicolás Maquiavelo, político, cuyos escritos sobre habilidad política, amorales pero influyentes, convertirán su nombre en sinónimo de astucia y doblez. Entre sus obras destacará "El príncipe", inspirada en la figura de César Borgia, donde retratará al mandatario ideal capaz de lograr la unidad de Italia, a través de la imposición de la razón de estado como base de la política. (Hace 557 años) 1997: Fallece en la ciudad de Murcia (España), Narciso Yepes, guitarrista clásico español, considerado uno de los más grandes virtuosos de este instrumento de todos los tiempos. (Hace 29 años) 1616: Por el calendario gregoriano que nos regimos en la actualidad, fallece en Inglaterra el "Cisne de Avon", William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés autor de conocidas obras de gran éxito que comunican un profundo conocimiento de la naturaleza humana, considerado el más importante autor en su país. Para el calendario juliano vigente en el país y en la época, sin embargo, su muerte ha sido el 23 de abril de 1616. (Hace 410 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Pete Seeger en 1919, ya que su influencia como cantautor y activista fue fundamental en la música popular y en la generación de artistas de la década de 1960, como Bob Dylan, marcando un cambio significativo en la cultura musical de esa época.