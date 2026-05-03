El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este sábado, 2 de mayo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 19.39 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 62 km al suroeste de Salina Cruz, con una profundidad de 16.4 kilómetros, latitud de 15.666° y una longitud de -95.431°. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Protección Civil informó que, durante un sismo, la población debe mantener la calma y aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”. Se pide alejarse de ventanas y objetos sueltos, evitar elevadores y resguardarse bajo muebles resistentes hasta que termine el movimiento. Tras el sismo, las autoridades recomiendan evacuar por rutas seguras y dirigirse a puntos de reunión. Sugieren cortar gas y electricidad si es seguro, portar mochila de emergencia, auxiliar a personas vulnerables y seguir información oficial por radio o canales verificados.