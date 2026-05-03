En el transcurso de este sábado, 2 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Baja California a las 00.41 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 113 km al sureste de San Felipe, con una profundidad de 2 kilómetros, latitud de 30.152° y una longitud de -114.229°, según la información preliminar publicada por las entidades. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Protección Civil informó que, durante un sismo, la población debe mantener la calma y aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”. Se pide alejarse de ventanas y objetos sueltos, evitar elevadores y resguardarse bajo muebles resistentes hasta que termine el movimiento. Tras el sismo, las autoridades recomiendan evacuar por rutas seguras y dirigirse a puntos de reunión. Sugieren cortar gas y electricidad si es seguro, portar mochila de emergencia, auxiliar a personas vulnerables y seguir información oficial por radio o canales verificados.