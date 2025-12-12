La Secretaría del Bienestar anula pago de apoyo económico por feriado de diciembre

La Secretaría de Bienestar comenzó el pago del segundo ciclo escolar 2025-2026, particularmente para quienes reciben la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para nivel superior. No obstante, habrá una suspensión temporal del apoyo económico.

En detalle, este viernes 12 de diciembre los beneficiarios de estos programas no vieron reflejado el depósito en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Esto se debe a que es considerado un día inhábil para el sector bancario, correspondiente al Día del Empleado Bancario.

Según el sitio oficial de los Programas para el Bienestar, el retraso no está relacionado con la celebración religiosa del Día de la Virgen de Guadalupe, sino por el cronograma oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto implica que las operaciones financieras quedarán suspendidas.

A partir del lunes 15 de diciembre, la programación de pagos seguirá con normalidad. El calendario de depósitos del segundo bimestre avanzará de la siguiente manera:

Lunes 15: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16: R

Miércoles 17: S

Jueves 18: T, U, V, W, X, Y, Z

Bienestar también reiteró a los beneficiarios algunos puntos importantes:

Los depósitos se realizan únicamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El dinero está protegido; no es necesario retirarlo de inmediato.

Los cajeros automáticos y las compras con tarjeta funcionan con normalidad, incluso en días no laborables.