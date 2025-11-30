Los habitantes de México han emprendido la recta final para despedir el 2025 y, en este contexto, un gran número de ellos se encuentra a la expectativa de saber cuáles son las asistencias a las que podrán inscribirse a partir del próximo año.

Uno de los organismos que sin dudas despierta gran interés entre los mexicanos -por los múltiples beneficios que ofrece-, es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que continuará apoyando social y económicamente a los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que más lo requieran.

En este contexto, desde la entidad gubernamental mantienen actualizada la lista de requisitos que serán necesarios cumplir para poder recibir la credencial en 2026 y, de esta manera, acceder a descuentos y promociones en distintos servicios. Checa todos los detalles al respecto.

¿Qué servicios tienen gratis los jubilados del INAPAM?

El INAPAM integra la lista de entidades gubernamentales más importantes del territorio azteca, por asistir con diversos descuentos y apoyos sociales a los adultos mayores del país.

¿Qué se necesita para tramitar la credencial INAPAM en 2026? (Foto: Archivo). Gobierno de México

En México, este sector de la población tiene la posibilidad de acceder a servicios completamente gratuitos, como asesoramiento legal. Los pensionados que cuenten con la credencial, podrán obtener sin pagar alguno de los siguientes apoyos:

Asesoría Jurídica.

Jurisdicción voluntaria.

Medios preparatorios a juicio.

Arrendamiento inmobiliario.

Terminación de comodato.

Prescripción.

Otorgamiento y firma de escritura.

Juicio sucesorio testamentario.

Juicio sucesorio intestamentario.

Rectificación de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Pensión alimentaria.

Registro de adulto.

Trámites administrativos ante diversas autoridades.

Enlace con diferentes instituciones de asistencia y dependencias

¿Qué se necesita para recibir la credencial INAPAM en 2026?

Para obtener la credencial INAPAM en 2026 es necesario que los solicitantes hayan cumplido 60 años al momento de la solicitud y presenten los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Fotografía original

Una vez registrados, los beneficiarios no sólo acceden a asesoramiento jurídico sin costo sino también a servicios médicos, alimentación y recreación. Si aún no poseen la tarjeta, pueden tramitarla presentando los siguientes documentos:

CURP.

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio.

Fotografía.

Teléfono de contacto

CURP de un familiar.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM?

Los adultos mayores que quieran tramitar la credencial del INAPAM, deberán acercarse a alguno de los módulos disponibles en las 32 entidades del país, cuya ubicación se puede consultar en la página oficial del Instituto.