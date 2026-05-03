En el transcurso de este sábado, 2 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 13.30 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. El centro de este fenómeno natural se reportó a 25 km al suroeste de Ometepec, con una profundidad de 29.8 kilómetros, latitud de 16.512° y una longitud de -98.559°, según la información preliminar compartida por las entidades. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. Autoridades emiten recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas; no use elevadores; al cesar, evacúe por rutas señaladas y siga fuentes oficiales.