México se encuentra en un proceso de cambio económico que podría posicionarlo como la próxima potencia en la producción de oro en América Latina, de acuerdo con los datos más recientes publicados. Con yacimientos de oro que extraen toneladas del metal valioso y generan miles de millones de pesos en ingresos, el país tiene el potencial de convertirse en el “Nuevo Dubái”. La magnitud de este megayacimiento es notable: cuenta con reservas que garantizan operaciones por al menos dos décadas más, generando empleo para miles de personas y produciendo ingresos que superan los 1,900 millones de dólares anuales. En el ámbito de la minería en México, destaca la mina de oro más grande de México, ubicada en el corazón de Zacatecas, la cual ha transformado de manera significativa el panorama nacional. Desde su inicio en 2010, esta operación se ha establecido como el motor principal de la producción aurífera del país, contribuyendo con casi el 30% de todo el oro en México. Además de oro, esta cifra abarca también plata y otros recursos naturales, lo que posiciona al sitio como una de las minas más productivas del continente americano. A pesar de que el oro se encuentra presente en el suelo mexicano, su explotación está administrada por Newmont Corporation, una empresa de Estados Unidos establecida en Colorado. Este escenario ha suscitado un debate profundo sobre la soberanía económica nacional. Peñasquito, que ha estado en operación desde 2010 y fue adquirida por Newmont en 2019, contribuyó con el 28.8% del oro nacional durante el año 2022. Además, se prevé que su yacimiento mantenga actividades por al menos dos décadas adicionales, consolidando esta área como el epicentro aurífero de México. Sin embargo, con unos ingresos de 1,900 millones de dólares generados únicamente en 2022, la distribución equitativa de esa riqueza sigue siendo un desafío pendiente. Este modelo de explotación extranjera plantea un dilema económico fundamental: aunque la riqueza natural es propiedad del país, los mayores beneficios económicos son dirigidos hacia corporaciones internacionales. Si bien la inversión extranjera ha impulsado el desarrollo regional y la creación de empleo —se estima que más de 2,800 empleos directos han sido generados en la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas—, la concentración de las ganancias en manos externas limita el impacto estructural de esta prosperidad en el desarrollo a largo plazo de México. La clave para transformar esta riqueza en un desarrollo real radica en replantear el modelo extractivo vigente. México debe fortalecer sus capacidades técnicas y financieras, establecer regulaciones que maximicen los beneficios nacionales y garantizar que las comunidades locales sean protagonistas del destino de sus recursos naturales.Convertirse en una potencia económica -una especie de Dubái latinoamericano- no depende únicamente de lo que se encuentra bajo tierra, sino de cómo se gestiona, distribuye y protege esa riqueza para el futuro.El oro extraído de suelo mexicano no es únicamente un recurso ornamental. En la actualidad, este metal desempeña funciones estratégicas en sectores clave como la industria electrónica, la fabricación de conectores de alta precisión, el instrumental científico y como reserva financiera global. Esto lo convierte en un activo geopolítico, cuyo control puede redefinir el posicionamiento económico de un país.Sin embargo, esta nueva bonanza dorada conlleva un alto costo ambiental. La minería industrial requiere procesos que implican un uso intensivo de químicos y la remoción masiva de roca, lo que provoca impactos severos en el paisaje, los cuerpos de agua y la biodiversidad local. Aunque Newmont sostiene operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad, diversas organizaciones sociales han advertido sobre las consecuencias ecológicas a largo plazo.