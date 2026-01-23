El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con distintos esquemas de financiamiento para respaldar a los trabajadores, entre ellos el crédito “Mejoravit”, que permite obtener préstamos de hasta alrededor de 160,000 pesos.

Este crédito en particular está dirigido para hacer mejoras en el hogar, como arreglos, ampliaciones o adecuaciones básicas. El objetivo detrás de esta alternativa es que los mexicanos puedan mejorar su calidad de vida bajo condiciones de financiamiento dignas.

El Infonavit da créditos a los trabajadores de México para mejoras de hogar

Conoce los detalles de esta herramienta financiera y sácale provecho, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. Ten en cuenta las disposiciones impuestas a nivel nacional.

¿Qué es el crédito del Infonavit?

El crédito Mejoravit es un financiamiento no hipotecario enfocado en quienes desean remodelar, reparar o regularizar su vivienda, siempre y cuando mantengan una relación laboral vigente.

A través de este programa es posible solicitar montos que van desde 10,318 pesos hasta 163,30 pesos, con la condición de que el préstamo no exceda el 90% del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

El Infonavit señala que la vivienda donde se aplique el crédito debe ser habitada por el solicitante y puede estar registrada a nombre del trabajador o de un familiar directo, como su cónyuge, hijos, padres o abuelos. Además, se permite destinar hasta el 30% del monto autorizado para cubrir gastos notariales , en caso de que el crédito se utilice para la regularización del inmueble.

¿Cómo acceder a los créditos del Infonavit?

Para acceder a un préstamo de hasta 160,000 pesos mediante Mejoravit, el Instituto establece como requisitos:

Contar con relación laboral activa Estar registrado en una Afore con datos biométricos actualizados Autorizar la consulta al Buró de Crédito No tener un financiamiento vigente con el Infonavit

Cumplir con cada una de estas condiciones es necesario para iniciar el trámite y ser considerado como candidato al crédito.

¿Cómo funciona el crédito del Infonavit?

El financiamiento se maneja en dos esquemas. El primero contempla montos de hasta 41,273 pesos, con una tasa fija anual del 10% y plazos que van de uno a cinco años. El segundo abarca cantidades de entre 41,273 y 163,30 pesos, con una tasa fija del 11% anual y un plazo de pago de hasta 10 años.

Para obtener más información se sugiere ingresar a Mi Cuenta Infonavit, donde se puede consultar el monto máximo disponible, los plazos de pago y los lineamientos específicos para solicitar el crédito.