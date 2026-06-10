La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Nayarit intensificó las acciones de vigilancia contra empresas señaladas por presuntamente no haber cumplido con el pago de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Desde el pasado 1 de junio comenzaron los operativos de inspección en diversos municipios del estado, luego de que decenas de trabajadores denunciaran posibles irregularidades en la entrega de esta prestación laboral obligatoria.

Las autoridades advirtieron que las compañías que no puedan comprobar el cumplimiento de esta obligación enfrentarán procedimientos administrativos que podrían derivar en multas de miles de Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de otras sanciones establecidas por la legislación laboral vigente.

Más de 30 denuncias laborales en Nayarit provocan operativos de la STPS contra empresas

La directora del Trabajo y Previsión Social en Nayarit, María del Socorro González Casián, informó que hasta la fecha se recibieron 33 denuncias formales relacionadas con el posible incumplimiento del reparto de utilidades, una situación que afecta aproximadamente a 50 trabajadores de diferentes sectores económicos.

De acuerdo con la funcionaria, las quejas provienen principalmente de empleados de gasolineras, restaurantes y establecimientos comerciales que aseguran no haber recibido el pago de utilidades dentro del plazo legal establecido. Las denuncias activaron de manera inmediata los mecanismos de inspección para verificar si los patrones cumplieron con sus obligaciones laborales .

La dependencia no descarta que el número de casos aumente en las próximas semanas, ya que algunos trabajadores continúan presentando inconformidades tras conocer los procedimientos para denunciar posibles violaciones a sus derechos laborales.

STPS intensifica inspecciones en Nayarit por falta de pago de utilidades; empresas podrían recibir multas millonarias. Fuente: Shutterstock

Empresas inspeccionadas tendrán únicamente cinco días hábiles para presentar pruebas

Como parte de las revisiones, los inspectores de la STPS solicitarán a los empleadores documentación que demuestre que realizaron el pago correspondiente a sus trabajadores. Entre los documentos requeridos se encuentran recibos de nómina, comprobantes de pago, registros contables y cualquier evidencia que permita corroborar el cumplimiento de la prestación.

Las empresas que no cuenten con la documentación en el momento de la visita recibirán un plazo máximo de cinco días hábiles para entregarla ante la autoridad competente. Este periodo será determinante para evitar sanciones o procedimientos administrativos posteriores.

La STPS subrayó que la falta de documentación no exime a las compañías de responsabilidad, por lo que cada caso será analizado de manera individual para determinar si existió incumplimiento o alguna irregularidad en el proceso de reparto .

Más de 30 denuncias laborales activan operativos de la STPS en Nayarit contra empresas que no repartieron utilidades. Fuente: Shutterstock

Multas por no pagar utilidades en Nayarit podrían superar las 5 mil UMAs

Las autoridades laborales señalaron que las empresas que no acrediten el pago de utilidades podrían enfrentar sanciones económicas que van desde 250 hasta más de 5 mil UMAs , dependiendo de la gravedad de la infracción detectada durante las inspecciones.

Además de las multas, la STPS puede iniciar procedimientos administrativos para obligar a los empleadores a cumplir con sus obligaciones laborales y garantizar que los trabajadores reciban las prestaciones que les corresponden por ley.

El endurecimiento de las medidas busca inhibir prácticas de incumplimiento y fortalecer la cultura de respeto a los derechos laborales en el estado, especialmente en sectores donde históricamente se registraron mayores controversias relacionadas con prestaciones y condiciones de trabajo.

STPS mantendrá inspecciones y llama a trabajadores de Nayarit a denunciar

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social adelantó que los operativos continuarán durante las próximas semanas en diferentes regiones del estado para garantizar que las empresas respeten los derechos de sus empleados.

La dependencia también exhortó a los trabajadores que consideren haber sido afectados por la falta de pago de utilidades a presentar denuncias formales, con el fin de que cada caso sea investigado y se determinen las acciones correspondientes.