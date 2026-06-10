En esta noticia ¿Quiénes deben pagar los 209 dólares por el pasaporte mexicano?

A pocas horas de que millones de aficionados viajen por el Mundial de 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá, contar con un pasaporte vigente será indispensable. También lo será para quienes residen en el extranjero y necesiten renovar el documento o solicitar uno nuevo por pérdida o robo.

De acuerdo con las tarifas consulares vigentes publicadas por el Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, desde el 1 de enero de 2026, el costo más alto para la expedición de un pasaporte mexicano es de 209 dólares. Este monto aplica exclusivamente para quienes soliciten el documento con una vigencia de 10 años en embajadas y consulados de México en el exterior.

Valores en dólares

¿Quiénes deben pagar los 209 dólares por el pasaporte mexicano?

La tarifa de 209 dólares corresponde al pasaporte ordinario con vigencia de 10 años. Este documento suele ser solicitado por personas mayores de edad que buscan evitar renovaciones frecuentes, especialmente si viven fuera de México o realizan viajes internacionales de manera constante.

Entre las tarifas vigentes para pasaportes mexicanos en consulados destacan:

Pasaporte de 1 año o por emergencia comprobable: 44 dólares.

Pasaporte con vigencia de 3 años: 101 dólares.

Pasaporte con vigencia de 6 años: 137 dólares.

Pasaporte con vigencia de 10 años: 209 dólares.

Los pasaportes de emergencia tienen un cargo adicional del 30% sobre la tarifa correspondiente.

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Los pagos se realizan en pesos argentinos u otra moneda local, según el país, tomando como referencia el tipo de cambio oficial establecido por la representación consular.

Para los mexicanos que planean asistir al Mundial de 2026 o realizar viajes internacionales durante los próximos meses, las autoridades recomiendan verificar con anticipación la vigencia de su pasaporte.

En caso de extravío, robo o vencimiento mientras se encuentran en el extranjero, el trámite de reposición o renovación deberá realizarse en la embajada o consulado mexicano correspondiente, aplicando las tarifas vigentes para 2026.