Nima Pourshasb, cofundador y director general de minu (izq.) y Eduardo Della Maggiora, fundador y director general de Betterfly (der.).

Las empresas pueden generar entre MXN$ 3 y 3.5 en valor para sus trabajadores por cada peso que destinan a prestaciones laborales, de acuerdo con minu, firma cuyos beneficios son utilizados por compañías como Grupo Modelo, Liverpool, TelevisaUnivision, Coppel y Avis.

Nima Pourshasb, cofundador y director general de minu, explicó que la clave no está únicamente en ofrecer prestaciones, sino en que los colaboradores las utilicen. Para ello, la plataforma integra herramientas como salario on-demand, vales y otros beneficios que permiten a los empleados aprovechar de forma más efectiva los recursos que reciben de sus empresas .

“Cada peso que invierte una empresa en la plataforma de beneficios está entregando tres pesos a tres y medio pesos de bienestar a sus colaboradores”, afirmó el directivo durante el anuncio de la adquisición de minu por parte de Betterfly.

La operación permitirá combinar la oferta de compensación y beneficios de la startup mexicana con los servicios de salud, seguros y protección que desarrolla Betterfly. En conjunto, ambas compañías atenderán a un millón de colaboradores y más de 4,000 empresas en México.

La apuesta por el salario bajo demanda

Entre las herramientas que se integrarán a la plataforma se encuentra el salario on-demand, una solución que permite a los trabajadores acceder al sueldo ya generado sin esperar a la fecha de pago de nómina.

La oferta también incorpora vales de despensa y combustible con red abierta, además de otros beneficios enfocados en fortalecer la salud financiera de los empleados.

De acuerdo con Pourshasb, la incorporación de las capacidades de inteligencia artificial y análisis de datos de Betterfly permitirá personalizar mejor la experiencia de los usuarios y aumentar el aprovechamiento de las herramientas disponibles.

Minu continuará operando bajo la marca minu by Betterfly mientras avanza la integración gradual de ambas plataformas.

El negocio detrás del bienestar laboral

Eduardo Della Maggiora, fundador y director general de Betterfly, aseguró que mejorar la calidad de vida de los trabajadores también genera beneficios medibles para las empresas.

Según el directivo, estudios internacionales han encontrado retornos de entre tres y u$s 12.5 por cada dólar invertido en programas dirigidos a los colaboradores, dependiendo de la industria y del área de negocio donde se implementen.

Añadió que una evaluación realizada por Betterfly en México durante 2023 arrojó rendimientos cercanos a cuatro o u$s 4.2 por cada dólar destinado a este tipo de iniciativas.

“El bienestar puede sonar muy cliché, pero preocuparte de que tu gente esté feliz y saludable es la inversión más grande que uno puede hacer en una organización”, señaló.

Della Maggiora sostuvo que estos resultados explican por qué muchas empresas mantienen este tipo de programas incluso en periodos de ajustes presupuestales.

Preparan llegada a Estados Unidos

La adquisición también fortalecerá la presencia de Betterfly en México, Chile y España, además de acelerar su entrada a Estados Unidos.

La empresa prevé iniciar operaciones en ese país durante las próximas semanas, después de más de un año de preparación para ingresar al mercado de salud y beneficios corporativos más grande del mundo.