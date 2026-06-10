Este miércoles, 10 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.4 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.32%.

En la última semana el Dólar avanzó 0.36%, pero en el último año retrocede 6.62%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar alternó movimientos (4 subas y 6 bajas), con un repunte temprano y cierre de tres caídas seguidas, dejando un balance bajista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.684393087659386 %, es mayor que la volatilidad anual del 7.608382951708009 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, ya que ha mostrado un crecimiento en los últimos tres días. Este aumento en el valor de la moneda refleja un interés creciente en su compra y un fortalecimiento frente a otras divisas.

En comparación con los días anteriores, el Dólar ha mantenido una trayectoria ascendente, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Esta tendencia sugiere que los inversores podrían anticipar un entorno económico más favorable en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.