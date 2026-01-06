Comprar una vivienda es uno de los objetivos más importantes para los trabajadores en México, y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se convirtió en el principal aliado para lograrlo. Sin embargo, una de las preguntas que más ronda en la mente de quienes buscan este beneficio es: ¿cuánto tiempo debo cotizar para ser elegible?

La buena noticia es que el organismo público actualizó sus requisitos, reduciendo significativamente el tiempo de espera.

El Infonavit disminuyó a la mitad el tiempo necesario para solicitar un crédito, antes eran 12 meses de trabajo continuo. Fuente: archivo.

Solo necesitas 6 meses de cotización continua

Infonavit confirmó que actualmente solo se requieren seis meses de cotización continua para poder solicitar un crédito hipotecario. Esta cifra representa una reducción del 50% respecto con el requisito anterior, que exigía un mínimo de 12 meses de trabajo ininterrumpido.

Esta actualización, implementada por la administración actual del instituto, busca hacer más accesible el derecho a la vivienda, especialmente para trabajadores jóvenes o aquellos que recién se incorporan al mercado laboral formal.

El tiempo de cotización es uno de los factores que se evalúa para determinar tanto la capacidad de pago como el monto máximo de financiamiento que puede otorgar a cada solicitante.

Más que tiempo trabajado: El organismo evalúa también salario, edad, puntos de precalificación y la estabilidad de la empresa empleadora antes de otorgar el crédito. Fuente: Shutterstock.

Necesitas cumplir con 1,080 puntos para precalificar

Aunque el tiempo de cotización se redujo, cumplir con los seis meses de trabajo no es el único requisito. Los trabajadores también deben alcanzar un puntaje mínimo de 1,080 puntos en el sistema de precalificación .

En ese sentido, las mujeres trabajadoras cuentan con una ventaja: a través del programa Mujer Infonavit, pueden acceder a un bono de 20 puntos que les ayuda a alcanzar más rápidamente el puntaje de precalificación necesario para obtener su crédito hipotecario.

Estos son todos los factores que evalúa el Infonavit

El proceso de evaluación del Infonavit va más allá del tiempo trabajado y el puntaje. El instituto realiza un análisis integral que abarca múltiples variables para garantizar que el trabajador tenga la capacidad financiera de cumplir con el crédito a largo plazo.

Entre los elementos personales que se revisan están los bimestres de cotización continua, el salario mensual integrado que determina el monto de las aportaciones, el saldo acumulado en la subcuenta de vivienda del trabajador, la edad del solicitante y su clasificación como tipo de trabajador.

Por otro lado, el Infonavit también pone la lupa sobre la empresa empleadora, evaluando su historial de cumplimiento en el pago de aportaciones patronales, la estabilidad laboral que ofrece a su plantilla de trabajadores, y el contexto empresarial que incluye su ubicación geográfica y sector económico.