Es un hecho | El Gobierno de Petro obligará a las empresas a pagar el doble a sus trabajadores en estos casos. (Representación creada con IA)

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La Ley 2466 de 2025, promulgada durante el Gobierno de Gustavo Petro, incorporó cambios en las condiciones laborales de millones de trabajadores en Colombia. Entre las medidas más relevantes figura el aumento gradual del recargo por laborar en domingos y días festivos, una modificación que incrementará el pago adicional que reciben quienes deben trabajar durante jornadas consideradas de descanso obligatorio.

Aunque la reforma fue aprobada en 2025, parte de sus disposiciones entrarán en vigor de manera progresiva. Por ello, tanto empleadores como trabajadores siguen de cerca el cronograma fijado por la norma para conocer cómo evolucionarán los recargos en los próximos años.

Atención: en qué casos aumentará el pago por trabajar en días de descanso obligatorio

La legislación laboral colombiana establece que las personas que presten servicios en domingos o festivos tienen derecho a recibir un recargo sobre el valor de su salario ordinario. Con la entrada en vigencia gradual de la reforma laboral, ese porcentaje aumentará hasta alcanzar el 100%.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2466 de 2025, a partir del 1 de julio de 2027 el trabajo realizado en días de descanso obligatorio deberá remunerarse con un recargo del 100% sobre el salario ordinario. Esto significa que las horas laboradas en esas jornadas recibirán un pago adicional equivalente al valor de la hora ordinaria.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2466 de 2025, a partir del 1 de julio de 2027 el trabajo realizado en días de descanso obligatorio deberá remunerarse con un recargo del 100% sobre el salario ordinario. ChatGPT - creada con IA

La implementación escalonada fue incluida en la reforma para permitir una adaptación gradual a los nuevos costos laborales. El aumento del recargo forma parte de los cambios aprobados por el Congreso y posteriormente promulgados mediante la Ley 2466 de 2025.

Cuándo aumentará el recargo por trabajar domingos y festivos

La normativa estableció un calendario progresivo para la aplicación del nuevo recargo por trabajo en días de descanso obligatorio:

Desde el 1 de julio de 2025: recargo del 80%.

Desde el 1 de julio de 2026: recargo del 90%.

Desde el 1 de julio de 2027: recargo del 100%.

El incremento aplica a las jornadas realizadas en domingos y festivos, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación laboral colombiana. La medida busca mejorar la remuneración de quienes deben trabajar durante fechas destinadas al descanso de la mayoría de los empleados.