La cotización del euro alcanzó los MXN 20.09 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 10 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.19% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.18 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

La cotización del euro mostró un leve descenso semanal de -0.09%, mientras que en el último año acumula una caída más marcada de -7.41%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el euro fue volátil: subida inicial, tres caídas seguidas, alternancia posterior con un tramo de tres avances consecutivos y leve retroceso final, cerrando prácticamente sin variación.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 2.59%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.73%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo en comparación con los días anteriores. Esto indica que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas en los últimos días.

En contraste, si la tendencia fuera a la baja, el Euro podría enfrentar desafíos en su valor en el futuro. Es crucial observar estos cambios para previsar posibles fluctuaciones en el mercado.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.