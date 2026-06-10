Sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión que podría beneficiar a miles de trabajadores jubilados del IMSS: ejercer su facultad de atracción para resolver si tienen derecho a recuperar los recursos acumulados en sus cuentas individuales.

El fallo fue aprobado el 13 de noviembre del 2025 por mayoría de siete votos y marca un punto de inflexión en una disputa legal que llevaba tiempo sin una respuesta uniforme en los tribunales del país.

Qué decidió exactamente la Corte

La resolución no ordena la devolución inmediata de los fondos. Lo que hizo la SCJN fue atraer hacia sí un conjunto de juicios de amparo que distintos Tribunales Colegiados de Circuito venían resolviendo con criterios contradictorios.

La Suprema Corte abre la puerta a que jubilados del IMSS recuperen sus ahorros. Archivo

A través de la Facultad de Atracción 677/2025, la Corte tomó el control de casos como los Amparos Directos 470/2024 y 835/2024 del Cuarto Circuito, con el objetivo de emitir una sola interpretación que sea obligatoria para todos los tribunales del país.

Por qué es favorable para los jubilados

Que sea la Suprema Corte quien resuelva este asunto, y no tribunales menores con criterios dispersos, representa una ventaja significativa para los pensionados.

Una vez que el Máximo Tribunal emita su sentencia de fondo, el resultado se convertirá en jurisprudencia obligatoria a nivel nacional.

Esto elimina la incertidumbre jurídica que existía cuando cada tribunal resolvía de manera distinta casos similares.

Si el fallo definitivo resulta favorable, el IMSS quedaría obligado a acatar la resolución y proceder a la devolución de los recursos a la cuenta individual de cada jubilado beneficiado.

Sin precedentes | La Suprema Corte falló a favor de los jubilados y ahora el IMSS deberá devolver el dinero a la cuenta del beneficiario.

Qué sigue para los trabajadores jubilados

Por ahora, la Corte está en la fase procesal previa a la sentencia de fondo.

Los jubilados del IMSS que presentaron amparos relacionados con este tema deben estar atentos a la resolución definitiva que emita el Pleno, ya que esa será la que determine si procede o no la devolución de sus fondos acumulados en el régimen anterior.

Lo que ya está claro es que la Suprema Corte reconoció la relevancia del caso y decidió resolverlo con el peso de su autoridad máxima, lo que da señales alentadoras sobre el rumbo que podría tomar la decisión final.