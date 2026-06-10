Este miércoles, 10 de junio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.4872 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.55 pesos y un mínimo de 12.5 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense subió un 0.52%, pero en el último año acumula una caída de -8.05%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: cinco caídas iniciales, breve repunte de dos días y tres bajas finales, cerrando con pérdidas y sin cambio de tendencia.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 6.68 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.47 %.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este movimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en relación con otras divisas.

Este comportamiento alcista puede ser resultado de factores económicos favorables, como el aumento en los precios de los commodities o una mejor perspectiva de crecimiento en el país. Sin embargo, es vital seguir de cerca esta tendencia para anticipar posibles cambios en el mercado.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.4 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.