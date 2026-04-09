En abril de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus protocolos de fiscalización sobre el flujo de efectivo y las operaciones digitales en México. Esta estrategia busca garantizar que los movimientos en las cuentas bancarias sean totalmente coherentes con los ingresos declarados, fortaleciendo la transparencia en el sistema financiero nacional. Ante la incertidumbre de los usuarios, la autoridad fiscal ha lanzado una aclaración crucial: no existe un monto máximo para recibir transferencias bancarias sin declarar. Las operaciones realizadas vía SPEI no generan una carga fiscal automática ni activan alarmas únicamente por la cantidad de dinero enviada o recibida. La razón de esta flexibilidad es técnica al ser movimientos electrónicos entre cuentas registradas, el fisco puede rastrear el origen y destino fácilmente. Sin embargo, que no exista un tope no significa que los depósitos estén exentos de revisión; el SAT pone especial énfasis en la congruencia fiscal de cada contribuyente. Si una persona reporta ingresos bajos pero registra flujos de dinero muy superiores en sus estados de cuenta, se genera una discrepancia. En estos casos, el usuario tiene la responsabilidad legal de justificar el origen de los recursos mediante contratos, facturas, recibos de honorarios o comprobantes de préstamos y donaciones para evitar sanciones. Es vital no confundir las transferencias digitales con los depósitos en efectivo. En este último rubro, las instituciones bancarias tienen la obligación de reportar mensualmente al SAT a todos aquellos clientes cuyos abonos en billetes y monedas superen los 15,000 pesos, lo que activa de inmediato una lupa sobre el origen del capital. Asimismo, ciertos ingresos extraordinarios deben informarse obligatoriamente en la declaración anual si, en su conjunto, exceden los 600,000 pesos anuales. Esto incluye conceptos que no siempre pagan impuestos, pero que deben transparentarse, tales como premios, donativos y préstamos personales recibidos durante el ejercicio fiscal.