Abril de 2026 marca el periodo obligatorio para que las personas físicas presenten su Declaración Anual 2025. Este trámite es esencial para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determine si el contribuyente tiene un saldo a pagar o si, por el contrario, ha generado un saldo a favor que pueda ser devuelto. El plazo oficial para realizar este informe electrónico concluye el próximo 30 de abril. Están obligados a declarar quienes perciban ingresos por servicios profesionales, arrendamiento o actividades empresariales. En el caso de sueldos y salarios, la obligación aplica si se trabajó para dos patrones simultáneamente o si los ingresos anuales superaron los 400,000 pesos. Incumplir con esta responsabilidad puede derivar en multas que superan los 25,000 pesos por cada obligación omitida. Para reducir el pago de impuestos, el SAT permite aplicar deducciones personales como gastos médicos, colegiaturas y créditos hipotecarios. Es indispensable que estos gastos hayan sido pagados con medios electrónicos y cuenten con su respectiva factura (CFDI). La suma de estas deducciones tiene un tope de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o el 15% de los ingresos totales. El proceso se realiza exclusivamente en el portal oficial del SAT utilizando la contraseña o e.firma. Durante el mes de marzo, la autoridad ha habilitado un simulador para verificar la información precargada y evitar errores en el envío final. Mantener una Opinión de Cumplimiento positiva es vital para futuros trámites legales y financieros en el país.