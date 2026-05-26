Sheinbaum confirmó que México está preparado para que Irán se instale en Tijuana durante el Mundial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las autoridades del país están preparadas para recibir a la selección de fútbol de Irán pueda pernoctar y tener su base en la ciudad de Tijuana durante la Copa del Mundo ante las trabas puestas por Estados Unidos.

“Vino la representación de la FIFA a través de una persona (...) Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’ ”, explicó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum confirmó que México está preparado para recibir a Irán durante el Mundial

La nueva sede de los futbolistas de Irán será en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste).

Sheinbaum destacó que la selección asiática pernoctaría en México y solo iría a Estados Unidos a jugar sus tres partidos previstos en la fase de grupos del Mundial de Fútbol.

“Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces sí dimos esa opción y se está revisando”, añadió.

La presidenta subrayó que en México “no habría” problema con los visados para los futbolistas de la República Islámica.

La FIFA oficializó Tijuana como campo base de Irán

Donald Trump rechazó el hospedaje de la Selección de Irán en Estados Unidos durante el Mundial.

La selección de fútbol de Irán había anunciado la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial fuera en Tijuana para evitar problemas con los visados estadounidenses.

Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.

Los medios iraníes han especulado en las últimas semanas con que Washington podría negar los visados a miembros de la delegación iraní que hayan tenido vínculos con la Guardia Revolucionaria, considerada por Estados Unidos una organización terrorista.

Irán había condicionado previamente su participación en el Mundial a la aceptación de diez puntos, entre ellos garantías en materia de seguridad, desplazamientos y respeto a los símbolos de la República Islámica, además de la expedición de visados para toda la plantilla.

Claudia Sheinbaum confirmó que México recibirá a la Selección de Irán: se hospedarán en Tijuana.

La FIFA ha oficializado la relación de los campos base de las 48 selecciones nacionales que participarán a partir del 11 de junio en el Mundial 2026, entre las que destaca el cambio del lugar de concentración de Irán, que ha cambiado Tucson por el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana (México).

La selección iraní anunció la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste), para evitar problemas con los visados estadounidenses.

Según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, “con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, informó la página web de la Federación iraní, así como explicó la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial.

Fuente: EFE